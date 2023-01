Reines Glücksspiel

Von: Patrick Hilmes

Einmalig im Weltcup: Nur in Garmisch-Partenkirchen werden die Startnummern am eigens dafür angefertigten Roulette-Tisch ermittelt. Croupier Hans Echter (l.) erklärt Linus Straßer, was er zu tun hat. © ANDREAS MAYR

Rund 300 Fans haben sich am Dienstagabend vor der Spielbank in der Garmisch Fußgängerzone versammelt. Dort fand die Startnummerauslosung für den Nachtslalom statt.

Die beste Figur macht Linus Straßer natürlich auf Skiern. Dass der derzeit Sechste des Slalom-Weltcups aber auch ein Faible für das runde Leder hat, ist bekannt und bewies er gestern wieder bei der Startnummerauslosung in der Garmischer Fußgängerzone. Angesprochen von Moderator Taufig Khalil, ob ihm der Slalom auf dem Gudiberg auch als Nacht-Variante taugt, antwortete Straßer: „Ich vergleiche das gerne mit Fußball. Da sind Flutlichtspiele auch spektakulärer.“

Glücksspiel am Roulette-Tisch

Und so fiebert der Münchner in Diensten des TSV 1860 der Premiere am heutigen Mittwoch entgegen. Straßer wird sich als Dritter den Gudiberg hinunterstürzen. Das ergab am Dienstagabend die Startnummervergabe. Eine Wahl hatte der DSV-Star aber nicht, war er doch als Letzter an der Reihe. Zunächst durften die Athleten, die im Weltcup auf den Rängen acht bis 15 liegen, den Balkon der Spielbank betreten. Einem nach dem anderen erklärte Croupier Hans Echter, was sie zu tun hatten. War ganz simpel. Einfach die kleine weiße Kugel entgegen des Uhrzeigersinns auf den extra für die Startnummerauslosung angefertigten Roulette-Tisch werfen – fertig. Sobald die Kugel bei einer Nummer liegen blieb, wusste der Athlet, an welcher Position er sich heute ins Rennen begeben wird. Anschließend blockte Echter die Nummer, und weiter ging es mit den nächsten Fahrer.

Vorbei an den Fans: Die Top-Sieben im Slalom-Weltcup marschieren über den roten Teppich vor der Spielbank. © ANDREAS MAYR

Linus Straßer glücklich mit der Startnummer drei

Als die erste Gruppe fertig war, marschierten die besten sieben im Weltcup-Klassement über den roten Teppich vor der Spielbank, vorbei an den rund 300 Zuschauern hoch auf den Balkon – inklusive Straßer. Der war nachher bestens zufrieden mit seiner Nummer, ist sie doch ein gutes Omen. Im Vorjahr wurde er mit Nummer drei Dritter beim zweiten Rennen am Gudiberg.

Münchner geht angeschlagen ins Rennen

Glück kann Straßer gut gebrauchen, denn der 30-Jährige geht nicht topfit an den Start. Über Weihnachten handelte er sich eine starke Mandelentzündung ein und konnte nur am Tag der Nummernauslosung trainieren. „Aber ich bin froh, überhaupt an diesem collen Hang an den Start gehen zu können.“