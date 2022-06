Nach Zugunglück: Vater sucht Retter seines Sohnes - und findet „Herrn Schmidt“ nach Facebook-Aufruf

Von: Armin T. Linder

Hunderte Helfer machten sich nach dem Zugunglück zum Rettungseinsatz auf nach Garmisch-Partenkirchen. 15 Bundeswehr-Soldaten saßen zufällig mit in der Bahn - und wurden zu Helden.

Garmisch-Partenkirchen - Das Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen mit mehreren Toten schockiert die Menschen weit über die Region hinaus. Bei Burgrain war am Freitagmittag ein Zug entgleist. Nach Polizeiangaben gingen gegen 12.20 Uhr erste Meldungen über das Unglück auf der Regionalbahnstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und München ein. Augenzeugen berichten von furchtbaren Momenten.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Sofort Vollalarm ausgelöst

Hunderte Rettungskräfte machten sich sofort auf den Weg. „Es wurde Vollalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst“, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle im Oberland. Auch aus München rückten zahlreiche Rettungsmannschaften an. Von etwa 500 Helfern war am Freitag die Rede.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: 15 Bundeswehr-Soldaten saßen im Zug

Die ersten Retter waren aber bereits zufällig vor Ort: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) berichtete von 15 Bundeswehrsoldaten, die zufällig im Zug waren. „Sie haben vom ersten Moment an Notrufe abgesetzt und kräftig mitgeholfen, Personen aus dem Zug zu bergen.“ Ob sie wirklich Leben retten konnten, bleibt natürlich unklar, doch das beherzte Eingreifen der Soldaten aus Mittenwald beschleunigte den Rettungseinsatz. Die „Barrasler“ (so der bayerische Begriff) sind - neben allen anderen Rettungskräften - die Helden von Garmisch-Partenkirchen!

Hunderte Rettungskräfte rückten aus nach Garmisch-Partenkirchen - doch 15 Helfer waren schon zufällig vor Ort.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Einsatzleiter schwärmt von beherzter Reaktion der Barrasler

Die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, Elisabeth Koch (CSU), bedankte sich ebenso bei ihnen wie einer der Feuerwehr-Einsatzleiter im BR. „Wir hatten 15 Barrasler, die auf dem Heimweg waren, und die haben so gut darin koordiniert, die haben uns von innen die Fenster aufgemacht. Ich muss wirklich einen großen Dank an die aussprechen. Die haben die Verletzten versorgt, die haben sie mit rausgereicht über die Fenster. Also: Hut ab vor dieser Bundeswehr!“

Ein Facebook-Nutzer kommentiert zum Video des Einsatzleiters: „Toll, wie hier Angehörige der Bundeswehr neben THW, Feuerwehr und den anderen Rettungsdiensten reagierten. Selbst als Betroffener einen kühlen Kopf zu bewahren und in Krisensituationen zu bestehen, das verlangt der Soldatenberuf, der mehr Berufung als Beruf ist. Auf die Bundeswehr ist Verlass, das ist die Botschaft dieses Videos.“

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Betroffener sucht nach Retter von der Bundeswehr

Ein weiterer User suchte via Facebook nach einem Helden. Natürlich ist nicht bestätigt, dass der Nutzer im Zug saß, es deutet aber auch nichts auf einen Fake hin. Er schrieb: „Wir möchten uns herzlichst bei Hr. Schmidt (hoffentlich richtige Schreibweise) bedanken, der heute unseren Kindern beim Zugunglück in Garmisch geholfen hat, aus dem umgestürzten Waggon zu kommen. Vielleicht kennt jemand die Person auch, er ist bei der Bundeswehr. Wir würden uns sehr sehr gerne persönlich bedanken. Allen Verletzten wünschen wir hoffentlich eine schnelle Genesung. Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei den Familien der Verstorbenen.“

Gegenüber Merkur.de schildert der Vater: „Mein ältester Sohn saß drin. Es war der Schulzug nach Hause. Der Bundeswehrler hat ihn und vier seiner Freunde aus dem umgestürzten Waggon geholfen.“ Die fünf hätten einen Schock und leichte Prellungen erlitten bei dem Unfall, erklärt er weiter. Am späten Samstagvormittag bestätigte der Vater dann gegenüber unserer Redaktion, dass der Helfer gefunden sei und löschte den Beitrag.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Auch Feuerwehrmann zufällig vor Ort

Auch ein Feuerwehrmann war zufällig vor Ort, wie die SZ berichtet: Michael Sexl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Partenkirchen, war mit einem Kameraden im Pick-Up unterwegs, um ein neues Feuerwehrauto abzuholen, als er plötzlich merkte, dass am Bahndamm etwas nicht stimmte. „Auf mich sind die Leute zugekommen“, berichtet er. Sofort schaltete er auf Einsatzmodus um. „Da funktionierst du nur“, so Sexl. Der Feuerwehrmann hielt Autos an, rekrutierte Ersthelfer und sperrte die Straße provisorisch ab - auch er zählt zu den Helden des Zugunglücks.

Nach dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen sind die Bergungsarbeiten in der Nacht zum Samstag fortgesetzt worden. Die Arbeiten liefen weiter auf Hochtouren, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Ein für die Bergung benötigter Spezialkran sei zum Unglücksort gebracht worden. Mehr lesen Sie in unserem News-Ticker zum Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen. (lin)