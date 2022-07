Endlich wieder Konzert-Sommer mit Richard-Strauss-Tagen in Garmisch-Partenkirchen

200. Geburtstag von Franz Strauss

Vom 27. bis 31. Juli finden die Richard-Strauss-Tage wieder mit vertrauten Konzertformaten in Garmisch-Partenkirchen statt. Dieses Jahr zu Ehren des Komponisten-Vaters Franz Strauss, der seinen 200. Geburtstag gefeiert hätte.

Richard Strauss gilt als einer der ganz Großen im Bereich der Klassischen Musik. In vielen seiner Werke sind seine Eindrücke von der hiesigen Bergwelt verarbeitet. Garmisch-Partenkirchen war nicht nur Wahlheimat dieses bedeutendsten aller bayerischen Komponisten, sondern auch vierzig Jahre lang der Ort seines Schaffens.

Obgleich Opern wie Der Rosenkavalier und Salome oder Orchesterwerke wie Eine Alpensinfonie und Tod und Verklärung auf der ganzen Welt gespielt werden, atmet nur Garmisch-Partenkirchen einen besonderen Geist der Authentizität und der Nähe zu Richard Strauss, die alle Liebhaber seiner Musik spüren, wenn sie das Werdenfelser Land besuchen. Diese Einzigartigkeit bietet für die ganze Region das Potential, sich immer mehr zu einer kulturellen Destination von internationaler Strahlkraft zu entwickeln. Daher sind auch die Richard-Strauss-Tage seit 1989 fester Bestandteil der Festivallandschaft im deutschsprachigen Raum.

Sichern Sie sich Tickets zu den Richard-Strauss-Tagen vom 27.-31.07.2022 in Garmisch-Partenkirchen: Entweder beim Ticketshop in Garmisch-Partenkirchen unter www.gap-ticket.de Tel. 08821-7301995 oder bei München Ticket unter www.muenchenticket.de

Richard-Strauss-Tage 2022 mit vielfältigem Programm zum 200. Geburtstag von Franz Strauss

Bei den Richard-Strauss-Tagen 2022 wird an den 200. Geburtstag von Franz Strauss (1822–1905) erinnert, dem Vater des Komponisten. Die Programme der 18 Veranstaltungen lenken daher den Blick vielfältig auf dessen Lebenswelt und seine Bedeutung für Richard Strauss. Dabei gibt es wieder Konzertformate, die während der Pandemie unmöglich waren, so zum Beispiel einen Meisterkurs mit dem weltbekannten Tenor Francisco Araiza als Dozent oder ein Tanzprojekt zur Alpensinfonie von Schülerinnen und Schülern.

+ Kammersänger Francisco Araiza © Corina Becker

Lesungen mit musikalischer Umrahmung bieten einen Streifzug durch Orchesterwerke von Strauss und verschaffen einen spannenden Einblick in das Verhältnis zwischen Vätern und Söhnen der Familien Mozart und Strauss in Gegenüberstellung. Musikwanderungen und eine Open-Air-Matinee führen das Publikum hinaus in die Natur. Im Liederabend mit Günther Groissböck wird ein Überblick über das Liedschaffen von Strauss und seinen Zeitgenossen zu hören sein.

Sichern Sie sich Tickets zu den Richard-Strauss-Tagen vom 27.-31.07.2022 in Garmisch-Partenkirchen: Entweder beim Ticketshop in Garmisch-Partenkirchen unter www.gap-ticket.de Tel. 08821-7301995 oder bei München Ticket unter www.muenchenticket.de

Stuttgarter Staatsorchester gibt unter der Leitung von Cornelius Meister bei den Richard-Strauss-Tagen in Garmisch-Partenkirchen ein Sinfoniekonzert

Weitere Highlights sind das Kammerkonzert mit dem Diogenes Quartett und das Sinfoniekonzert mit dem Stuttgarter Staatsorchester unter der Leitung von Cornelius Meister. Die berühmte Strauss-Sängerin Simone Schneider singt Orchesterlieder von Richard Strauss. Außerdem können die Konzertbesucherinnen und -besucher exklusiv der Premiere eines zuvor noch nie aufgeführten Orchesterstücks von Strauss beiwohnen, das bislang nur im Archiv geschlummert hat. Umrahmt wird das Sinfoniekonzert außerdem von Tod und Verklärung und der 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven.

+ Staatsorchester Stuttgart mit dem Dirigenten Cornelius Meister © Matthias Baus

Sichern Sie sich Tickets zu den Richard-Strauss-Tagen vom 27.-31.07.2022 in Garmisch-Partenkirchen: Entweder beim Ticketshop in Garmisch-Partenkirchen unter www.gap-ticket.de Tel. 08821-7301995 oder bei München Ticket unter www.muenchenticket.de

Neben zahlreichen Werken von Richard Strauss bringt das Programm der Richard-Strauss-Tage 2022 auch Stücke von Franz Strauss sowie aus dessen Umfeld zu Gehör. So erklingt neben Hornquartetten des Vaters auch das Nonett von Franz Lachner, einem von Franz und dem jungen Richard Strauss sehr geschätzten Komponisten und langjährigen Münchner Generalmusikdirektor.

+ Cornelius Meister, Dirigent Staatsorchester Stuttgart © Gerald von Foris

Dadurch wird Richard Strauss zugleich innerhalb eines größeren Kontextes der Musik in Bayern sichtbar, dem er entsprungen ist. Er steht als bedeutender Opernkomponist nicht isoliert von seinen Zeitgenossen, sondern fest integriert in der Süddeutschen und Bayerischen Musikgeschichte. Mit dieser Verankerung in seinem zeitlichen und regionalen künstlerischen Umfeld kann man die Musik von Strauss auf eine Weise neu entdecken, wie es im Spielbetrieb der größten Opernhäuser kaum möglich ist: Als Spross einer regionalen Kultur und Geschichte, als eine überragende Künstlergestalt, die die Natur der Berge aufgesucht und in sich aufgenommen hat. Den Nachklang dieser in Musik gegossenen Eindrücke meint man besonders intensiv in Garmisch-Partenkirchen zu vernehmen, wo selbst die Natur zur Bühne wird.



(Dominik Šedivý, Tina Fritzsche)

Sichern Sie sich Tickets zu den Richard-Strauss-Tagen vom 27.-31.07.2022 in Garmisch-Partenkirchen: Entweder beim Ticketshop in Garmisch-Partenkirchen unter www.gap-ticket.de Tel. 08821-7301995 oder bei München Ticket unter www.muenchenticket.de

Kontakt

GaPa Kultur gGmbH

Richard-Strauss-Platz 1a

82467 Garmisch-Partenkirchen

www.richard-strauss-tage.de

Facebook

Instagram