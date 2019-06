Von der Straße abgekommen: Bikerin verletzt sich schwer

Eine junge Bikerin hat sich am Mittwoch bei einem Unfall schwer verletzt. Der Schaden: rund 4000 Euro.

Aidling - Eine junge Frau aus Pliening (Kreis Ebersberg) ist am Mittwoch bei Aidling mit ihrem Motorrad in einer Linkskurve von der Kreisstraße GAP 1 abgekommen und verletzte sich dabei schwer. Die Frau durchbrach gegen 18 Uhr einen Weidezaun und kam in einer Wiese zum Liegen. Der BRK-Rettungsdienst brachte sie in die Unfallklinik. Der ebenfalls alarmierte Rettungshubschrauber konnte zum Glück schnell wieder starten und zurückfliegen. Am Motorrad entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 4000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Die Feuerwehr aus Aidling übernahm den Brandschutz und säuberte die Straße, weil Öl ausgelaufen war.

Dominik Bartl

