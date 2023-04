Anwohner verklagen Gemeinde Riegsee: Es geht um Erschließungsbeiträge

Von: Roland Lory

Im Fokus: die Straße An der Scharnitz im Riegseer Ortsteil Aidling. © Constanze Wilz

Die Juristen haben am Mittwoch bei einem Termin in München das Wort. Am Verwaltungsgericht werden sieben Klagen von Anwohnern einer Aidlinger Straße behandelt. Sie wehren sich gegen die Zahlung von Erschließungsbeiträgen.

Aidling – Schon bald fünf Jahre ist es her, dass Aidlinger Bürger in einer Riegseer Gemeinderatssitzung massiv Präsenz zeigten. Denn es ging um den Straßenbau An der Scharnitz. Einer der Anwohner sagte damals: „Wenn die Gemeinde stur bleibt, werden wir das gerichtlich klären lassen müssen.“

Am Mittwoch ist es so weit: Die 28. Kammer des Verwaltungsgerichts in München behandelt ab 10 Uhr sieben Klagen von Anliegern gegen die Gemeinde. Streitpunkt sind die Erschließungsbeiträge. Die sieben Kläger wenden sich zum einen dagegen, dass sie zur Zahlung für Baumaßnahmen an dieser Straße circa im Jahr 2019 herangezogen wurden. Es geht um Summen in der Größenordnung zwischen 15 000 und 40 000 je Grundstück. Diese forderte die Gemeinde mit Bescheiden vom Februar 2021 ein. Die Kläger machen dabei vor allem geltend, die Straße sei früher bereits erstmalig endgültig hergestellt gewesen, so dass keine Erschließungsbeiträge mehr erhoben werden dürften. Die Kommune führt hingegen an, die Straße sei in mehrerlei Hinsicht technisch vor den Baumaßnahmen im Jahr 2019 nicht endgültig hergestellt gewesen. „Die Gemeinde hat die Verpflichtung, die Gelder, die ihr zustehen, hereinzuholen“, erklärt Bürgermeister Jörg Steinleitner (Wählergemeinschaft Riegsee). „Unsere Verwaltung ist der Auffassung, dass das gerechtfertigt ist.“

Teilerlass abgelehnt

Zum anderen haben die sieben Kläger einen Teilerlass beantragt, der von der Gemeinde abgelehnt wurde. Sie berufen sich auf eine Bestimmung in der kommunalen Erschließungsbeitragssatzung. Demnach können Summen zu einem Drittel erlassen werden, wenn seit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung der Erschließungsanlagen mindestens 25 Jahre vergangen sind und die Beitragspflichten zwischen 1. April 2012 und 31. März 2021 entstanden sind. Hintergrund hierfür ist die vom Gesetzgeber seit 1. April 2021 vorgesehene Ausschlussfrist für bestimmte so genannte Altanlagen. Diese besagt: keine Beitragserhebung mehr, wenn der Beginn der Herstellung mehr als 25 Jahre zurückliegt. Den Kommunen wurde die Möglichkeit gegeben, Härten dieser Stichtagsregelung durch einen Teilerlass abzumildern. Doch die Gemeinde Riegsee findet, die Straße An der Scharnitz sei immer nur ein Provisorium gewesen, weshalb ein Teilerlass nicht gewährt werden könne. „Mir wurde nahegelegt, einem Teilerlass nicht zu folgen“, sagt Steinleitner. Die Kläger wollen diesen nun gerichtlich durchsetzen. Nach Tagblatt-Informationen haben bis auf einen wohl alle Anlieger Klage erhoben. Die Sprecherin der Anwohner wollte sich vorab nicht äußern. Von der Rechtsanwältin der Kläger war ebenfalls keine Stellungnahme erhältlich.

Steinleitner wird auch vor Ort sein, wenn sich die Juristen am Verwaltungsgericht über die Unterlagen beugen. „Es ist kein schöner Termin.“ Der Bürgermeister stuft die Angelegenheit als „juristisch hochkompliziert“ ein. „Die Anwälte werden sich mit feinem Florett ein Duell liefern“, mutmaßt er.

Steinleitner hofft auf Gerechtigkeit

Der Gemeinde sei bewusst, dass das sehr hohe Kosten seien, sagt der Rathauschef. Er begrüßt, dass die Sache rechtlich geklärt wird. „Am Ende haben wir hoffentlich Gerechtigkeit.“ Steinleitner weist darauf hin, dass die Gemeinde immer wieder Stundungsanträge bewilligt habe.

