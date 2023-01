Boden ungeeignet: Austausch auf Friedhof in Hagen

Entwicklungspotenzial: der neue Friedhof in Hagen – im Westen mit ausgetauschtem Boden.

Bestattungswesen in Riegseer Ortsteil

Von Silke Reinbold-Jandretzki schließen

Die Gemeinde Riegsee hat auf dem neuen Friedhof im Ortsteil Hagen einen Teil des Bodes austauschen lassen. Proben ergaben, dass dieser sich nicht gerade ideal für Erdbestattungen eignet. Gräber hatten sich nur schwer anlegen lassen, die Beschaffenheit des Materials stand zudem Verwesungsprozessen im Weg.

Riegsee – Noch haben nicht viele Menschen ihre letzte Ruhe auf dem neuen Friedhof am Feuerwehrhaus in Hagen gefunden. Fünf Erdgräber sind belegt, dazu gibt es eine Urnenwand. Die Gemeinde Riegsee will das Areal für die nächsten Jahrzehnte zukunftsfähig machen, umgestalten und weiterentwickeln – und hat dafür den Uffinger Landschaftsarchitekten Stefan Goller ins Boot geholt. Das Nutzungskonzept, das Entwicklungen auf diesem Gebiet Rechnung trägt, sieht unter anderem ein Grabfeld für Baumbestattungen mit Namensstele im zentralen Bereich des Friedhofs vor. Das Geplante, findet Riegsees Bürgermeister Jörg Steinleitner, „hat ein Gesicht“.

Sehr fester und verdichteter Boden

Was die Umsetzung angeht, kennt Experte Goller mögliche Haken und Ösen aus Erfahrung und lenkte den Fokus deshalb auch auf die Beschaffenheit des Bodens. „Das ist uns wichtig, weil das immer wieder ein Thema ist“, sagt Goller. Auch in Hagen, wie sich zeigte: Proben ergaben, dass der bestehende Untergrund für Probleme sorgen wird und für den zugedachten Zweck alles andere als ideal ist: „sehr fest und sehr verdichtet“, wie der Landschaftsarchitekt sagt, also mit einem kleinen Bagger fast nicht zu bearbeiten. Dazu kam Gestein: Nagelfluh ab 1,6 bis 1,9 Metern Tiefe. Vor jeder Erdbestattung hätte man die jeweilige Grabstelle mit schwerem Gerät und großem Aufwand auskoffern müssen. Zudem verweist Goller darauf, dass die Bodenverhältnisse auch dem Verwesungsprozess entgegenstehen, für den es eine gute Durchlüftung braucht – und die fehlte.

Die Gemeinde, sagt Steinleitner, habe mit dem Gesundheitsamt Kontakt aufgenommen. Sie bekam die Vorschläge, den Boden in Richtung Westen für zwei Grabreihen auszutauschen oder Särge in spezielle Umhüllungen zu geben. „Ebenso wurde zur Drainagenlegung sowie zum Anschluss an die Zentralkanalisation geraten“, erläutert Landratsamts-Sprecher Wolfgang Rotzsche.

Kosten: 20 000 bis 25 000 Euro

Die Gemeinde Riegsee machte Nägel mit Köpfen, ließ zügig im Westen, der im nächsten Schritt belegt werden soll, auf etwa ein Viertel bis ein Fünftel der Friedhofsfläche im größeren Stil Material austauschen. Geeigneten Aushub und den Oberboden habe man wiederverwendet, erklärt Goller. Die Kosten beziffert Bürgermeister Steinleitner auf 20 000 bis 25 000 Euro. Bestehende Gräber blieben und bleiben komplett unangetastet. Die Gesamtplanung soll Schritt für Schritt umgesetzt werden, der Friedhof in Hagen nach und nach organisch wachsen.

Bodenprobleme gibt es auch andernorts. Im Landkreis existieren nach Angaben Rotzsches wenige ältere Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden. „Speziell in der Region Murnau sind uns keine Probleme mit ungeeigneten Friedhofsböden bekannt“, erläutert der Sprecher.

Was aber heißt „ungeeignet“? Um optimale Verwesungsbedingungen zu gewährleisten, müsse der Boden von Begräbnisplätzen die wesentlichen (hydro-)geologischen und bodenkundlichen Voraussetzungen – insbesondere, was den Grundwasserstand betrifft – erfüllen, erklärt Rotzsche. Bodenbeschaffenheit und Wasserverhältnisse bedingten „letztendlich die für jeden Friedhof zu bestimmenden Ruhefristen“.

Auch interessant: Mehrere Wege zur letzten Ruhe