Campingplatz: Riegsee plant Millionen ein

Riegsee – Die politische Instabilität in einigen Tourismusregionen der Welt kommt dem heimischen Fremdenverkehr zugute. Dabei erfreut sich etwa das Campen und Zelten immer größerer Beliebtheit. Auch der Campingplatz der Gemeinde Riegsee profitiert von diesen Entwicklungen. Doch inzwischen befindet sich die drei Hektar große Anlage am Ostufer des Sees, die bereits seit den 1950er Jahren besteht, in mancherlei Hinsicht nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Bürgermeister Rudolf Kühn (ÖDP) und der Gemeinderat machen sich intensiv Gedanken über eine Sanierung der Anlage, damit diese wieder zukunftsfähig wird. 3,1 Millionen Euro sind im längerfristigen Finanzplan vorgesehen, sollen also voraussichtlich in den kommenden Jahren für diesen Zweck investiert werden.

„Noch bestehen keine konkreten Planungen, und auch die Umsetzung unserer Ideen wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, sagt Kühn. „Das Sanitärgebäude mit den Duschen, das 1990 errichtet wurde, müsste erneuert werden, die Strom- und Wasserversorgung auf dem gesamten Platz ebenso.“ Auch die Oberflächenentwässerung der Wege sei nicht geregelt, was bei Starkregen an einigen Stellen Probleme bereite. „Und die Platzeinteilung müsste komplett überarbeitet werden“, erklärt der Bürgermeister.

Insgesamt gibt es 190 Plätze für Wohnwagen, Wohnmobile und Zelte auf dem weitläufigen Areal. Doch nach Angaben von Kühn existiert noch kein fertiges Konzept für das umfangreiche Vorhaben, kein Zeitplan – und es liegt bislang kein entsprechender Beschluss des Gemeinderats vor: „Wir sind noch in der Überlegungs- und Planungsphase.“ Zur Umsetzung werde man die Fachberatung eines Ingenieurbüros in Anspruch nehmen.

Wann das sein wird, vermag der Bürgermeister nicht zu sagen. Aber: „Fest steht, dass unser Campingplatz eine Premium-Lage hat. Diesen Vorteil sollten wir unter allen Umständen nutzen und das Gelände zukunftsfähig machen.“

