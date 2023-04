Gauversammlung kippt Haar-Regel: 81 Prozent für Änderung

Treffen der Oberländer Trachtenvereinigung

81 Prozent der Stimmberechtigten haben bei der Gauversammlung der Oberländer Trachtenvereinigung für eine Änderung der umstrittenen Haar-Regel gestimmt. Gaumedaillen in Gold wurden auch verliehen.

Aidling – Das Thema hatte im Vorfeld für Aufsehen gesorgt. Nun musste sich die Gau-Frühjahrsversammlung der Oberländer Trachtenvereinigung im Aidlinger Gasthof Post mit der heiklen Sache auseinandersetzen. Die Rede ist von dem gültigen Beschluss, bei Gauveranstaltungen wie dem Gausingen und dem Gau-Jugendsingen nur Mädchen mit aufgesteckten Haaren mitwirken zu lassen. Diese Regelung hatte beim Gaujugendsingen im Oktober 2022 dafür gesorgt, dass eine Musiklehrerin mit kurzen Haaren nicht zusammen mit ihren zwei Harfenspielerinnen auf der Bühne stehen durfte. Der Grund: Ein Beschluss, der 2002 verfasst und zuletzt 2015 von der kompletten Gauversammlung auch mitgetragen und bestätigt wurde.

Der Vorsitzende des Trachtenvereins Mittenwald, Franz Lipp, damals selbst Mitglied des Ausschusses, hatte bei der Herbsttagung der Trachtenvereinigung in Grainau vorgebracht, „dass diese Regelung nicht mehr zeitgemäß ist und nichts mit der musikalischen Leistung zu tun hat“ (wir berichteten). Für die Oberländer Trachtenvereinigung war jedoch zum Zeitpunkt des Singens im Oktober in Farchant der Beschluss bindend.

13 Stimmen für bisherige Regel

In der Folgezeit hat sich der Gau darüber auch Gedanken gemacht, einen sachlichen Diskurs geführt, die Folgen abgewogen und für die jetzige Frühjahrsversammlung einen Beschlussvorschlag erarbeitet. Bei der schriftlichen Abstimmung der insgesamt 75 Stimmberechtigten, die unspektakulär und ohne weitere Wortmeldungen ablief, gab es 13 Stimmen für die bisherige Regelung. 61 der Vorstände und Gauausschussmitglieder, das entspricht 81 Prozent, votierten für eine Änderung der Regelung. Und diese besagt künftig, „dass bei der Anmeldung der Vorstand, bzw. Vereinsverantwortliche gewährleistet, dass das Auftreten der Teilnehmer am Gausingen, beziehungsweise Gau-Jugendsingen mit den Zielen und dem Vereinszweck vom Gau, sowie des Heimatvereins vereinbar ist“. Der bisherige Beschluss, der die Haartracht beinhaltete, ist damit aufgehoben.

Mit Hannes Porer (Farchant) konnte der Gauvorsitzende Josef Mayr einen neuen Vorstand in den Reihen der Delegierten begrüßen. Schriftführer Markus Luidl erwähnte bei seinem Jahreszwischenbericht die Aktivitäten seit Herbst. So wurde etwa die notwendige Restaurierung der Gaustandarte in Auftrag gegeben, eine Neuauflage des Gau-Bildbandes bis zum Jahre 2026 beschlossen und der Limonadenpreis für den Gaujugendtag in einem Festzelt angepasst.

Ehrungen gab‘s auch

Zwei langjährig aktive Trachtler durften sich noch über die Gaumedaille in Gold freuen. Ludwig Gruner vom Trachtenverein Aidling, 21 Jahre lang Jugendleiter und seit 2018 als Vize-Vorsitzender aktiv, durfte ebenso wie Willibald Wackerle vom Volkstrachtenverein Almarausch Oberau für seine 25-jährigen Verdienste als Vorplattler und Jugendleiter diese hohe Auszeichnung entgegennehmen. Bedauert wurde allgemein die mangels Teilnehmer nötig gewordene Absage des Gausingens in Saulgrub. Gausängerwart Peter Egner schlug vor, ob nicht der Mittenwalder Verein hier einspringen könnte. Franz Lipp versprach, dies mit seinem Ausschuss zu klären.

Nach der Auslosung der Zugreihenfolge für das kommende Gaufest in Garmisch, wurden auch die nächsten Termine für die Jahre 2025 und 2026 bereits vergeben. So stellte der Volkstrachtenverein Werdenfelser Heimat Partenkirchen zu „99 Prozent“ in Aussicht, das Gaufest 2025 anzunehmen. Der Volkstrachtenverein Garmisch, er feiert dann sein 130-jähriges Gründungsfest, sowie 80 Jahre Oberländer Trachtenvereinigung, bewarb sich für das Trachtenfest 2026.

Paul Silber

