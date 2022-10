Kündigungswelle am Riegseer Campingplatz: Es mangelt am Brandschutz

Von: Roland Lory

Ist seit zehn Jahren Dauercamper: Dr. Gerold Schwarz aus Peißenberg. © Constanze Wilz

Am Riegseer Campingplatz herrscht Aufregung. Denn die Gemeinde hat 35 Dauercampern gekündigt. Bürgermeister Jörg Steinleitner nennt Brandschutzgründe.

Riegsee – Es ist 12.05 Uhr, als bei der Feuerwehr der Notruf eingeht. Auf dem Chiemsee-Camping im Überseer Ortsteil Feldwies brennt es. Innerhalb kürzester Zeit schlagen die Flammen meterhoch, eine weit sichtbare Rauchsäule steigt in den Himmel. Sieben Wohnwagen werden bei dem Großbrand im Sommer 2021 zerstört, zwei Ersthelfer müssen ins Krankenhaus. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Auch die Verantwortlichen im Riegseer Rathaus bekamen das Unglück mit – und reagierten. Es gab einen Rundgang mit Feuerwehrkommandant Markus Veit auf dem gemeindeeigenen Campingplatz. Im August 2022 bekamen die Dauercamper dann einen Brief. Das Schreiben beinhaltete die Bitte, dass die Nutzer ihren Stellplatz anschauen und prüfen sollen, ob er dem entspricht, was vertraglich vereinbart ist. Unter anderem sind hölzerne Verbauungen verboten. „Das brennt wie Zunder“, sagt Bürgermeister Jörg Steinleitner (Wählergemeinschaft Riegsee). „Beim Brandschutz hört der Spaß auf.“ Die Dauercamper – es gibt etwa 160 – bekamen eine zweieinhalbmonatige Frist bis Mitte Oktober. 35 von ihnen schickte die Gemeinde dann die Kündigung zu, weil sie Vorgaben nicht einhielten.

Einer von ihnen ist Dr. Gerold Schwarz. Der Orthopäde aus Peißenberg war zunächst aufgebracht, als ihm die Kündigung ins Haus flatterte. Nach einem Gespräch mit Bürgermeister Steinleitner im Rathaus „hat sich alles etwas beruhigt“, sagt er. Schwarz, seit zehn Jahren Dauercamper in Riegsee („eine Familienoase“), hat eine Holzkiste an seinem Stellplatz stehen. Die will der 78-Jährige nun entfernen. „Dann können wir bleiben“, sagt er. Seinen Einspruch gegen die Kündigung hat der Dauercamper zurückgezogen. Gleichwohl habe er den Rathauschef darauf hingewiesen, „künftig anders zu verfahren und bei solchen Angelegenheiten mehr Bürgernähe zu zeigen“. Schwarz, der lange im Peißenberger Marktgemeinderat saß, betont, dass es nicht nur um ihn gehe, sondern um die Belange aller Dauercamper.

Von denjenigen, die die Kündigung erhielten, haben mittlerweile einige im Rathaus vorgesprochen. 30 der 35 Fälle seien harmlos, sagt Steinleitner. „Die 35 haben alle Chancen für einen neuen Vertrag. Ich glaube, die Leute haben verstanden. Wir sind froh, dass wir die Dauercamper haben.“ Er betont jedoch: „Wir haben die Verantwortung. Der Brandschutz ist zu wichtig. Wenn etwas passiert, werden alle auf die Gemeinde zeigen. Es gibt Verpflichtungen, dennen wir nachkommen müssen.“ Und eines ist Steinleitner auch wichtig: „Wir machen es, so gut wir können. Wir sind keine Unmenschen.“

Bei Begehungen gab es seinen Angaben zufolge auch schon unschöne Vorfälle. „Wir sind teilweise aggressiv angegangen worden.“ Man habe klargestellt: „Wir haben die Verantwortung und müssen entscheiden dürfen, was da passiert.“ Es liegt auf der Hand, dass sich Bürgermeister Steinleitner freuen würde, wenn die Aggressionen aufhören würden.

