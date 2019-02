Laster mit Fakälientank kippt um - schwierige Bergung

Da half nur noch der Schwerlastkran: Mit diesem wurde ein Kanalreiniungslaster wieder aufgestellt. Der Fahrer war aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen.

Zu einem Großaufgebot der Feuerwehren aus Murnau und Garmisch-Partenkirchen ist es am Montag gegen 9.30 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Riegsee und Lothdorf gekommen. Der Fahrer eines Kanalreinigungslasters war, wie die Polizei berichtet, aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin kippte das Gefährt in die Wiese. Der 47-Jährige aus Königsbrunn blieb glücklicherweise unverletzt. Doch die Bergung des Lasters war kompliziert, da dieser mit einem schweren Fäkalientank beladen war und nicht einfach abgeschleppt werden konnte. Er wurde schließlich mit einem Schwerlastkran der Feuerwehr wieder aufgestellt. Die Straße war während der Aktion gesperrt. Im Einsatz waren 26 Feuerwehrkräfte. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Lkw auf etwa 5000 Euro. Ausgelaufener Diesel dürfte zudem einen Flurschaden verursacht haben.