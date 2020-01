Nach Tod von Familienvater: Verzweifelter Hilferuf schlägt hohe Wellen

Ihre Welt ist aus den Fugen geraten. Am 9. Januar starb Melanie Kubats Mann Michael völlig überraschend mit 44 Jahren. Sie verlor ihren Partner, ihr kleiner Sohn Ben kurz vor seinem vierten Geburtstag den geliebten Papa. In die Trauer mischen sich nun große existenzielle Sorgen. Also nimmt Melanie Kubat mit einem mutigen Schritt ihr Schicksal in die eigene Hand.

Aidling – Die Nachricht ist ein Hilferuf: der einer verzweifelten Mutter, die gerade ganz plötzlich ihren Mann verloren hat – und die mit ihrem kleinen Sohn in einem gemieteten Haus in Aidling lebt, das sie sich bald nicht mehr leisten kann. Melanie Kubat braucht dringend eine bezahlbare Wohnung im Dorf, für sich und für den vierjährigen Ben. Für die Suche wählte sie einen ungewöhnlichen Weg: „Ich dachte, ich muss das publik machen.“ Die junge Witwe erzählte erst den Aidlingern davon. Dann fasste sie ihre Notlage auf kleinen Plakaten zusammen, versah diese mit einem Foto, das sie und Ben zeigt. Ein paar Exemplare hängte die 39-Jährige in der vergangenen Woche aus, zudem postete sie das ungewöhnlich offene Wohnungsgesuch auf diversen Internet-Plattformen. Es ging viral; der Hilferuf erreichte auf diese Weise das Tagblatt. „Dass es solche Wellen schlagen könnte, war mir nicht bewusst“, sagt Kubat. „Es haben mich viele angeschrieben – auch Menschen, die gar keine Wohnung hatten.“

Nach Tod von Aidlinger Familienvater: Schicksal von Mutter und Sohn berührt und macht betroffen

Kein Wunder, denn: Das Schicksal, das sie und Ben erleiden, berührt und macht betroffen. Am 9. Januar starb überraschend Michael Kubat. Frau und Sohn blieben zurück, gefangen in Trauer, Schmerz und Fassungslosigkeit. Sehr schnell kamen zur seelischen Pein handfeste existenzielle Sorgen: „Mir war sofort klar, dass wir das Haus nicht halten können“, sagt Kubat. Ihr Mann war Hauptverdiener, sie selbst arbeitet vormittags, wenn Ben in den Kindergarten geht, in Teilzeit als Bestattungsberaterin in Murnau. Die Miete für das Gebäude mit sechs Zimmern, in dem sich ihr Mann auch sein Büro eingerichtet hatte, übersteigt die Summe deutlich, die Kubat – selbst mit der Witwenrente, deren Höhe sie noch nicht genau kennt –, aufzubringen vermag. Im November 2017 war die kleine Familie aus einer Wohnung an der Murnauer Schloßbergstraße in das Haus mit Garten nach Aidling gezogen. Jetzt, in Zeiten des monumental angespannten Immobilienmarkts, braucht Kubat dringend eine erschwingliche Wohnung, damit ihr und Ben noch Geld zum Leben bleibt. Zwei bis drei Zimmer – die Mutter könnte sich, falls der Schnitt stimmt, mit einem kombinierten Wohn- und Schlafraum für sich selbst arrangieren – sucht sie, für 800 bis 900 Euro Warmmiete.

Wohnungssuche in Aidling: Mutter will Sohn das gewohnte Umfeld möglichst nicht nehmen

Das Problem: Kubat würde mit Ben am liebsten in Aidling bleiben, wo ihre Mutter und ihre Schwester leben; auch Riegsee wäre gut machbar. Sie will dem Kleinen nach dem Verlust des Papas, der am vergangenen Freitag im Dorf beerdigt worden ist, nicht auch noch die gewohnte Umgebung, das Zuhause nehmen – und riskieren, dass er zudem einen Kindergartenwechsel verkraften muss. „Wir brauchen irgendeinen Heimathafen.“ Sollte das nicht klappen, kämen angrenzende Orte in Frage.

Länger zu arbeiten, um mehr Geld zur Verfügung zu haben – das kann sich die 39-Jährige mit Blick auf die Seelenlage ihres Sohnes für dieses Jahr nicht vorstellen. Er braucht die Mama mehr denn ja, nachdem er keinen Papa mehr hat. „Mein Kind“, sagt Melanie Kubat, „hat jetzt einfach Priorität.“

Wohnungsangebote

Wer eine geeignete Mietwohnung für Melanie Kubat und Ben hat, kann sich ans Tagblatt wenden unter der E-Mail-Adresse redaktion@murnauer-tagblatt.de. Die Redaktion leitet die Nachrichten dann weiter.