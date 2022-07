Riesenschock in Bürgerversammlung: Ex-Gemeinderat bricht zusammen und stirbt

Von: Rafael Sala

Im Haus des Gastes in Riegsee hat sich das Unglück ereignet. © Herpen-Archiv

Der Riegseer Ex-Gemeinderat Rainer Schobert ist am Donnerstag gegen Ende der Bürgerversammlung zusammengebrochen. Rettungsversuche im Haus des Gastes blieben erfolglos.

Riegsee – Von einem tragischen Ereignis ist die Bürgerversammlung am Donnerstag in Riegsee überschattet worden. Gegen Ende der Veranstaltung glitt der ehemalige langjährige Gemeinderat Rainer Schobert plötzlich vom Stuhl. Sämtliche Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der 75-Jährige aus Hagen verstarb noch im Haus des Gastes.

Der Schreck war groß. Nicht nur die Besucher der Veranstaltung, auch Bürgermeister Jörg Steinleitner und die aktuellen Gemeinderäte wirkten zunächst hilflos und konnten es im ersten Augenblick gar nicht fassen, was geschehen war. Gegen 22.15 Uhr hatte sich Schobert, ehemaliger Gemeinderat der Wählergemeinschaft Hagen, zu Wort gemeldet und Themen, Hagen betreffend, angesprochen – unter anderem auch die geplanten Veränderungen auf dem dortigen Friedhof. Außerdem hatte er sich noch bei Landrat Anton Speer, der direkt vor ihm saß, für dessen Glückwünsche zu seinem 75. Geburtstag ein paar Tage zuvor bedankt. Dann fiel er leblos zu Boden.

Wiederbelebungsversuche erfolglos

Anwesende Feuerwehrmänner begannen sofort mit Herzdruckmassagen und Mund-zu-Mund-Beatmung, die Rettungsleitstelle wurde umgehend informiert – und gab telefonisch Anweisungen. Kurze Zeit später wurden zwei im Dorf wohnende Ärzte sowie der am Kramerladen angebrachte Defibrillator geholt, bevor rund 15 Minuten nach dem Vorfall der Notarztwagen, später dann der Rettungswagen, die Polizei und Kriminalpolizei sowie der Kriseninterventionsdienst zur Betreuung eines Angehörigen eintrafen. All die Wiederbelebungsversuche zeigten keine Wirkung mehr. Schobert verstarb noch im Saal. Gegen 3 Uhr Früh am Folgetag wurde der Leichnam abtransportiert.

Für Rathauschef Steinleitner, der nach eigenen Worten ohnehin schon mächtig nervös war zum Auftakt seiner ersten Bürgerversammlung, ist das ein Riesenschock. „Ich bin erschüttert“, sagte er gegenüber dem Tagblatt. „Mein tiefstes Beileid für die Angehörigen.“ Auch Landrat Anton Speer (Freie Wähler), der wenige Minuten vor dem tragischen Ereignis seinen rund 45-minütigen Vortrag über die Landkreis-Politik, unter anderem über seine Tätigkeit im Rahmen des G7-Gipfels, beendet hatte, hatte sich den Ausgang der Veranstaltung anders vorgestellt. Bedrückt verließ er den Saal.

Treibende Kraft über Jahre

Schobert ist in der Gemeinde kein Unbekannter, vielmehr war er über Jahre hinweg eine treibende Kraft. Zwei Perioden, von 1990 bis 2002, saß er nach Angaben von Altbürgermeister Franz Höcker für die Wählergemeinschaft Hagen im Riegseer Gemeinderat. In der nachfolgenden Periode rückte er erneut nach. All die Zeit war er zudem im Bauausschuss aktiv und konnte dort aufgrund seiner beruflichen Erfahrungen viel an Wissen einbringen.

Auch nach seiner aktiven Zeit als Gemeinderat konnte Schobert nicht von der Kommunalpolitik lassen. „Er ist immer wieder zu Gesprächen zu mir nach Hause gekommen, das habe ich sehr geschätzt“, sagte Höcker auf Tagblatt-Nachfrage. „Er hatte stets eine ganz eigene Meinung, unabhängig, und er stand stets dazu. Er war umsichtig, engagiert und gewissenhaft. Er war mein wichtigster Gemeinderat.“ Die Todesursache stand am Freitag noch nicht fest.