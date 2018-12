Großer Auftritt bei RTL-Show

Mutig und engagiert kämpft die erst zehn Jahre alte Vanessa Bosse gegen Plastikmüll. Jetzt stellte die Schülerin aus Riegsee ihr Anliegen live im Fernsehen einem Millionenpublikum vor. Sie war am Sonntagabend zu Gast bei Günther Jauchs RTL-Jahresrückblick „2018! Menschen, Bilder, Emotionen“.

Riegsee/Köln – Es gehört schon einiges dazu, sich in einer großen Live-Show interviewen zu lassen, noch dazu von einem prominenten Talkmaster wie Günther Jauch. Aber die zehnjährige Vanessa Bosse aus Riegsee meisterte ihren Auftritt in der RTL-Sendung „2018! Menschen, Bilder, Emotionen“, die in einem Kölner Studio entstand, wie ein Medienprofi. Das sympathische Mädchen nahm gleich zu Beginn des über dreistündigen Quotenhits – im Schnitt sahen rund 3,5 Millionen Menschen zu – auf einem roten Sessel neben Gastgeber und Moderator Jauch Platz, um für ihr Herzensanliegen, den Plastikverzicht, zu werben.

Im Vorfeld sei sie schon etwas aufgeregt gewesen, gesteht Vanessa, die zusammen mit ihren Eltern Andreas Bosse und Susanne Binder in die Rheinmetropole gereist war. Aber im Studio habe sich dann das Lampenfieber gelegt. „Die haben mir dort alles erklärt“, erzählt sie. Und wie ist der Jauch so? „Total witzig“, findet Vanessa, die gestern für den Rückflug sogar extra schulfrei bekam.

Die Riegseerin machte heuer im Frühjahr mit einer außergewöhnlichen Initiative von sich reden. Mit anderen Kindern und der Hilfe von Landwirten, die ihre Traktoren zur Verfügung stellten, sammelte sie in ihrer Heimatgemeinde die Gelben Säcke mit dem Plastikmüll ein und türmte diese vor dem Rathaus auf. Kein schöner Anblick, der offenbar seine Wirkung nicht verfehlte. Denn vier Wochen später bei einer Wiederholung war der Abfall schon deutlich weniger. „Mir geht es darum, dass die Leute weniger Plastik verbrauchen“, erklärt die Schülerin. „Ich finde, dass wir auf die Umwelt achten sollen.“ Für ihren beherzten Einsatz wurde sie im Sommer vom Bayerischen Umweltministerium mit dem „Grünen Engel“ ausgezeichnet. Das imponierte anscheinend auch RTL. Jedenfalls nahm Jauchs Redaktion Kontakt mit Vanessa auf – und lud sie zu dem traditionellen Jahresrückblick ein, der wieder große Gefühle, weltbewegende Ereignisse, spannende Geschichten und jede Menge Promis bot.

Vanessa erzählte Jauch, dass sie sich in der Sache sogar schriftlich an Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt habe. Auf eine Antwort warte sie allerdings noch. Nach dem Gespräch war ihr Auftritt noch nicht vorbei. Sie demonstrierte, wie einfach aktiver Umweltschutz geht und mischte ein Bio-Spülmittel zusammen, das leicht abbaubar ist. Jeweils eine Flasche erhielten Jauch und – passenderweise – Grünen-Chef Robert Habeck.

Ein Star der Musikszene hatte es Vanessa besonders angetan: Namika, die ihren Sommerhit „Je ne parle pas français“ präsentierte. „Meine Lieblingssängerin“, verrät Vanessa. „Die ist total nett.“ Auf der Bühne gab’s gleich eine dicke Fan-Umarmung. „Ich konnte hinter der Bühne noch kurz mit ihr reden“, berichtet die Zehnjährige, die sich natürlich einige Autogrammkarten geben ließ. Sie kehrte auf jeden Fall mit vielen positiven Eindrücken in ihre oberbayerische Heimat zurück – und mit der Gewissheit, dass auch Kinder Großes bewirken können.