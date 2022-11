Schönheitskur für Friedhof: Gemeinde Riegsee unter Zugzwang

Debatte in Ratssitzung

Von Rafael Sala schließen

Die Gemeinde Riegsee sieht sich in Bezug auf den Friedhof nach Beschwerden zum Handeln gezwungen. Verschiedene Schritte sind geplant, um das Areal ansehnlicher zu machen.

Riegsee – Der Riegseer Friedhof ist in die Jahre gekommen, weshalb das Rathaus immer wieder Beschwerden über den Zustand der Anlage am Weidenacker erreichen. Das teilte Bürgermeister Jörg Steinleitner (Wählergemeinschaft Riegsee) in der Gemeinderatssitzung recht unmissverständlich mit: „Nach jeder zweiten Beerdigung rufen Leute an und fragen: Warum schaut es auf dem Friedhof so unordentlich aus?“ So fühlen sich er und sein Stellvertreter Georg Miller (Dorfgemeinschaft Aidling) in der Pflicht: „So etwas zu hören, ist uns unangenehm. Hier müssen wir handeln.“

Mehrere Nebenpfade

Bereits im Sommer dieses Jahres ist die Gemeinde aktiv geworden – zuerst im Rahmen einer Ortsbegehung, dann mit einem von einem Landschaftsarchitekten entwickelten Plan. Der sieht zentrale Verbesserungsvorschläge vor – konkret geht es um die künftige Gestaltung der Haupt- und Nebenwege, dann um den Platz um das vorhandene Holzkreuz, die Grabstellen selbst und schließlich um Sitzmöglichkeiten. In puncto Hauptweg denkt der mit den Entwürfen beauftragte Landschaftsarchitekt Stefan Goller an eine Art Rundweg, der sich um das vorhandene mittige Gräberfeld zieht, die Breite soll 1,8 bis zwei Meter betragen. Dazu stellt er sich ein Ensemble aus Nebenpfaden vor, die zu den Gräbern führen und eine Breite von bis zu 1,8 Metern haben können. Sie sollen als Schotterrasen angelegt werden: „Dieser ist gut begehbar, lässt aber eine magere Begrünung zu.“ Um eine kleine Platzsituation entstehen zu lassen, soll der Weg um das vorhandene Kreuz platzartig geweitet werden. Ein neues Element soll auch die Errichtung eines Bestattungsbaums sein, da es immer mehr Menschen gibt, die sich für diese alternative Bestattungsform interessieren. Der Planer denkt an eine Urnenwand, in die die Kapseln mit der Asche der Verstorbenen eingebracht werden können. Zu guter Letzt sollen Bänke Sitz- und Ruhemöglichkeiten schaffen.

Mit zusätzlicher Arbeit verbunden

Im Prinzip stießen die Vorschläge auf Gegenliebe: Einstimmig segnete das zehnköpfige Gremium die Vorschläge ab. Allerdings bereiteten so manchen die mit der Pflege des künftigen neuen Friedhofs verbundenen Arbeiten Kopfzerbrechen, für die zu einem großen Teil der Bauhof herangezogen werden könnte. „Wenn ein Weg da ist, dann wird man ihn auch räumen müssen“, brachte Miller die von mehreren Seiten geäußerten Bedenken auf den Punkt. Rasenmähen, Schneeräumen, Unkraut beseitigen, Laub sammeln und rechen, Kies auffüllen: „Das alles bedeutet wesentlich mehr Pflege“, meinte auch Gemeinderat Thomas Haller (Wählergemeinschaft Riegsee). Er stellte die Frage, ob ein solcher Weg überhaupt nötig sei, schloss sich aber der dann mehrheitlich befürworteten Entscheidung diesbezüglich an.

Auch interessant: Auch bei der Grabpflege gibt es Klimasünden