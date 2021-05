Explodierende Grundstückspreise in Riegsee: Bürgermeister appelliert an Besitzer - „Katastrophale Entwicklung“

Die „Starnbergisierung Riegsees“

In Riegsee sind die Preise für Grundstücke und Häuser in den vergangenen Jahren explodiert. Damit sind Probleme aufgetaucht, die den Bürgermeister nachdenklich werden ließen.

Riegsee/Seehausen – Der Mann ist herumgekommen in der Welt, hat in Großstädten und Millionen-Metropolen gelebt. Zu Hause fühlt sich Jörg Steinleitner, Allgäuer von Geburt, seit zwölf Jahren im kleinen, aber feinen Riegsee. Dort wohnt er mit Frau und Kindern zur Miete in „einem 200 Jahre alten nicht renovierten Bauernhof“. Als Zuagroaster hat er es zum Bürgermeister gebracht.

Explodierende Grundstückspreise: Bürgermeister meldet sich zu Wort - „Müssen auch Normalverdienern ermöglichen, hier zu leben“

Steinleitner (50), der als Buchautor erfolgreich arbeitet, wenn er als nebenberuflichers Dorfoberhaupt Zeit dafür findet, ist ein Kümmerer. Er will, dass sich die Einheimischen in ihrem Ort wohlfühlen. Und er sieht sich als Bewahrer der dörflichen Gemeinschaft. Lange Zeit war in dieser Hinsicht in der Gemeinde, die aus den drei Ortsteilen Riegsee, Aiding und Hagen sowie einigen Weilern besteht und 1200 Einwohner zählt, die Welt noch in Ordnung. Doch das Idyll zerbröselt, wird zerrieben wie Felsbrocken in der Steinmühle.

Die Erosionserscheinungen – Steinleiter will sie stoppen, wenn er die Zeit auch nicht zurückdrehen kann. In der April-Ausgabe der Dorfzeitung, einem vier Seiten starken Mitteilungsblättchen, hat er so etwas wie einen Brandbrief verfasst. Keine schriftstellerische Glanzleistung, sondern eine Zustandsbeschreibung unter der Überschrift „Vermieten auf dem Dorf – auch eine Gewissensfrage“.

Steinleitner fordert die Besitzer von Wohnungen, Häusern und Grundstücken auf, bei Vermietung oder Verkauf nicht allein die Gewinnmaximierung in den Vordergrund zu stellen, sondern auch andere Faktoren zu beachten. „Neben dem Geldwert gibt es auch einen Lebenswert. Wenn wir wollen, dass das Leben in unseren Dörfern so lebenswert bleibt, wie es ist, dann müssen wir auch Normalverdienern ermöglichen, hier zu leben.“

Riegsee: Kaufpreise in sieben Jahren um 150 Prozent gestiegen - „Katastrophale Entwicklung“

Bei allem guten Willen: In den vergangenen Jahren gelingt das in der Region um den Riegsee immer schlechter. Immer mehr ziehen weg – gezwungenermaßen. Die Zahlen, die eine Studie liefert, die die Zugspitzregion in Auftrag gegeben hat, lässt keinen anderen Schluss zu. Die Mieten für neu angebotene Wohnungen und Häuser in Riegsee sind von 2012 bis 2019 um 27,8 Prozent teuerer geworden. Die Kaufpreise sind gar explodiert.

Die Steigerung liegt bei 150 Prozent. „Damit ist unsere Gemeinde die mit dem höchsten Anstieg im gesamten Landkreis. Das ist eine katastrophale Entwicklung.“ Steinleitner nennt sie „die Starnbergisierung Riegsees“. In schwindelerregenden Dimensionen befinden sich auch die Bodenrichtwerte. Nach Tagblatt-Informationen werden für Flächen am See 2700 Euro pro Quadratmeter aufgerufen, im Dorf 850 Euro, Aidling liegt bei 650 Euro.

Kaum ein Trost für Steinleitner, dass es in Seehausen – mit dem Dorf ist Riegsee durch eine Verwaltungsgemeinschaft verwoben – „noch viel schlimmer ist“. Auch dort sind die Grundstückspreise durch die Decke geschossen – allerdings schon vor Jahren, als der geldige Münchner die Lieblichkeiten des Staffelsees und der Umgebung für sich entdeckte und beschloss, dort zu leben, wo Oberbayern mit am schönsten ist. Wer in Seehausen bauen möchte, muss mindestens 1200 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch blättern, am See bis zu 3000 – nach oben ohne Grenzen.

Seehausen: Einheimische ziehen immer häufiger den Kürzeren - Gemeinde versucht gegenzusteuern

„Aber dort gibt’s kaum noch Grundstücke“, sagt Bürgermeister Markus Hörmann (CSU). Die, die zu erwerben sind, werden laut Immobilienexperten nicht mehr frei gehandelt, sondern auf dem Schwarzen Markt an den Meistbietenden veräußert. Für den Ist-Zustand verwendet Hörmann nicht den Begriff „Starnbergisierung“ – er greift noch eine Etage höher. Er vergleicht die Staffelsee-Region mit dem Tegernsee, wo sich mittlerweile die Reichen und Schönen am liebsten aufhalten – entweder in den zahlreichen Fünf-Sterne-Hotels oder den Villen, die sich an den See oder an die Hänge schmiegen.

Auch in Seehausen ziehen die Einheimischen immer häufiger den Kürzeren. Die Gemeinde versucht, entgegenzusteuern und Wohnraum für die weniger solventen und situierten Bürger zu schaffen. Was nicht immer zu aller Zufriedenheit gelingt. „Das Interesse ist riesig“, sagt Hörmann.

Weniger groß als das Interesse an einer schönen Immobilie in traumhafter Natur ist die Bereitschaft mancher Zugezogenen, sich am Dorfleben zu beteiligen. In Riegsee scheint die Gleichgültigkeit ausgeprägter zu sein als in Seehausen. Steinleitner zufolge häufen sich die Klagen über die Schwierigkeit, Menschen für ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen zu gewinnen und „das Bedauern, dass viele Zuzügler kein Interesse an einem Engagement für unsere Dörfer haben oder sich gar nicht mitzumachen trauen“. Für Hörmann ist das kein Phänomen, das nur auf Neu-Bürger zutrifft. „Immer weniger wollen Verantwortung übernehmen.“ Steinleitner findet es schade, wenn man sein Dorf „nur als Kulisse“ empfindet. „Wir sind ein Lebensraum.“

Wir brauchen einen anderen, kreativen Ansatz

Nachdem er seine Sorgen deutlich und drastisch formulierte – „ich wollte provozieren“ – hat sich etwas getan. Offenbar haben seine Gedanken, die er per Dorfzeitung unters Volk brachte, eine Reaktion ausgelöst. Zuagroaste riefen ihn an und fragten, wie sie helfen können. Einer bot an, einen Vortrag über Wölfe zu halten, ein anderer eine Spende für die Ganzjahreseisstockbahn, die die Gemeinde, der Schützenverein und der Sportclub gemeinsam bauen.

Riegsee: Bürgermeister hofft auf Sensibilisierung und Diskussionsstart

Steinleitner lehnte diese finanzielle Offerte ab, weil das Geld zur Verfügung steht. Sein Vorschlag, der angenommen wurde: Die Ehefrau solle fürs nächste Dorffest doch einen Kuchen backen. „Wir haben viele Experten im Ort, die uns ihr Wissen zur Verfügung stellen können“, sagt er.

Seine Wortmeldung will er nicht als Zuzügler-Bashing („Ich bin ja selbst einer“) verstanden wissen, noch möchte er den Einheimischen verbieten, hohe Mieten zu erzielen. Es geht ihm um eine Sensibilisierung für das Thema und den Start einer Diskussion, die seiner Meinung nach längst in den Ministerien geführt werden müsste.

„Der Gesetzgeber muss uns Kommunen ein Handwerkszeug in die Hand geben, damit wir der Explosion der Wohnkosten entgegenwirken können. Die groß angelegte Ausweisung von Bauland ist ganz offensichtlich nicht der richtige Weg. Das hat in der Vergangenheit nichts geholfen. Wir brauchen einen anderen, kreativen Ansatz.“

