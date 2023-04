Streit um Beschilderung am Guglhör-Rundweg: Gemeinde Riegsee gibt Spende zurück

Von: Roland Lory

Neues Prachtstück: die stabile Metallbrücke in Loisachnähe am Guglhör-Rundweg. Dieser wird allerdings nicht mehr ausgeschildert. © Bartl-Archiv

Der Streit um die Beschilderung des Guglhör-Rundwegs ist um eine Episode reicher. Die Gemeinde Riegsee hat Geld an einen Spender zurückgegeben. Dieser kann den Kurs der Kommune nicht verstehen.

Riegsee – Andreas Goetz sagt, er wolle nicht, „dass mir jemand auf die Schulter klopft“. Er möchte „etwas für die Gemeinde tun“. Nun aber ärgert er sich, „dass ich so blockiert werde“. Goetz lebt in Frankfurt, hat aber einen Zweitwohnsitz in Murnau. „Ich bin regelmäßig da, fühle mich dort pudelwohl.“ Und er bringt sich ein. Der Gönner hat einen vierstelligen Betrag für die neue Brücke am Guglhör-Rundweg beigesteuert hat. Für diese leisteten auch der Murnauer Verschönerungsverein und die Gemeinde Riegsee, deren Flur zum Großteil betroffen ist, einen finanziellen Beitrag.

Argumente des Bürgermeisters

Goetz hätte sich gewünscht, dass der Rundweg wie früher wieder beschildert wird. Bürgermeister Jörg Steinleitner (Wählergemeinschaft Riegsee) verwies jedoch bereits 2021 zur Begründung auf den abschnittweise schlechten Zustand, auf das Haftungsrisiko bei Unfällen und auf die nötige, aufwendige Instandhaltung, die seine kleine Gemeinde nicht stemmen könne. Goetz versicherte damals, er habe im Glauben gespendet, „dass der Weg wieder im alten Zustand hergestellt wird“ – mit neuer Brücke, mit Schildern. Steinleitner tat seinerzeit kund, dass von einer Beschilderung „in unseren Gesprächen nie die Rede gewesen“ sei. Goetz fühlte sich getäuscht, was Steinleitner zurückwies.

Nun traf sich der Verschönerungsverein Murnau kürzlich zur Jahreshauptversammlung. In einer dazugehörigen Pressemitteilung, die der Vorsitzende Wilhelm Müller verschickte, wird auch auf die Beschilderung eingegangen. „Nahe der Loisach wurde die fehlende Brücke über den dortigen Bach durch die Gemeinde Riegsee erneuert“, heißt es da. „Es gibt deshalb keine vernünftige Begründung für die Entfernung der Beschilderung.“ Der Hinweis des Riegseer Bürgermeisters auf die schlechte Wegqualität und die damit verbundene Haftung sei „vorgeschoben und nicht stichhaltig“. Dann wird in der Mitteilung darauf hingewiesen, dass „die anhaltende und berechtigte Kritik von Herrn Goetz an der Entfernung der Beschilderung“ den Riegseer Bürgermeister veranlasst habe, dessen „Spende nach zwei Jahren zurückzuzahlen“. Laut Steinleitner gibt es dazu einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss, wonach die Kommune Goetz die Rückzahlung anbot. Dieser nahm das Geld zurück. Steinleitner begründet das so: „Der Gemeinderat Riegsee wollte das offensichtliche Missverständnis über die von Anfang an von uns nicht geplante touristische Beschilderung korrigieren und die Erwartungen des Spenders nicht enttäuschen. Deshalb haben wir angeboten, den Betrag zurückzuzahlen.“ Der Spender habe auf den Beschluss des Gemeinderats „verständnisvoll reagiert und gesagt, er wolle das Geld dann anderweitig spenden“.

„Eindeutige Signale“

Der Gemeinderat, so heißt es in dem Beschluss weiter, „teilt mit, dass er seine Entscheidungen im Sinne der Riegseer Bürgerinnen und Bürger trifft“. Und aus der Bürgerschaft habe das Gremium „das eindeutige Signal bekommen, dass der Kompromiss, wie er nun gefunden wurde – der Weg ist begehbar, aber nicht touristisch beschildert – gutgeheißen wird“. Zudem weist der Gemeinderat Riegsee darauf hin, dass die Vertreter des Grundstückseigentümers Freistaat Bayern, also vom Gestüt Schwaiganger, deutlich gemacht hätten, dass sie mit der nun gefundenen Kompromisslösung zufrieden seien. „Der Wanderweg ist aus Sicht der Leitung des Gestüts Schwaiganger nicht zu unterhalten, und es ist auch nicht im Sinne des Guts und damit des Eigentümers, ihn offiziell auszuschildern.“

Goetz versteht’s nicht. Die Gemeinde könnte nach seinen Recherchen gar nicht in Haftung genommen werden. „Das ist außerhalb des Siedlungsgebiets. Da haftet kein Mensch dafür.“

Goetz hat das Geld nun dem Verschönerungsverein gespendet. „Dann soll die andere Gemeinde davon profitieren“, sagt der Gönner. Der Verein überlegt, ob er das Geld in weiße Seidl-Bänke steckt, wie schon eine am Rathaus steht.

