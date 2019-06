Mysteriöser Fall um einbrennendes Auto am Lech bei Reutte 

In TV-Krimis sieht man solche Szenen öfters: Realität war jetzt jedoch ein länderübergreifender Fall eines in Brand gesetzten Pkws.

Altenau/Reutte – Mysteriöser Fall um ein gestohlenes Auto – und ein Täter, der sich auf der Flucht befindet. Nicht schlecht gestaunt haben am Mittwochvormittag aufmerksame Arbeiter einer Kiesgrube nahe Reutte, als sie auf der gegenüberliegenden Seite des Lechs ein brennendes Fahrzeug entdeckten. Sofort alarmierten sie die Rettungskräfte, unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Ehenbichl/Rieden, die das Auto schnell löschen konnte. Von einem Fahrer fehlte jede Spur. Übrig blieb nur mehr ein total zerstörtes Wrack, wobei das vordere Kennzeichen nicht mit verbrannte und schließlich zur Klärung der Halter-Identität führte.

Bei der näheren Untersuchung stellte sich heraus, dass der Wagen in der Nacht auf Montag aus einer Garage in Altenau im Ammertal gestohlen worden war. Der 16 Jahre alte, silberne VW-Golf gehörte einer 80-jährigen Einheimischen. Weitere Gegenstände in der Garage interessierten den Dieb nicht. Bei ihren Ermittlungen geht die Tiroler Gendarmerie davon aus, dass der Pkw wohl absichtlich in Brand gesetzt wurde – und offenbar im Lech versenkt werden sollte, was dem flüchtigen Täter aber nicht gelang. Etwa, um Spuren einer Straftat zu vertuschen? Die Kollegen der Polizei in Murnau nehmen bei ihren Untersuchungen zu dem Fall an, dass der unbekannte Dieb noch für weitere Delikte in Frage kommt: so für den Diebstahl eines Motorrollers und eines Pkws am 31. Mai sowie den Diebstahl von 135 Euro Bargeld am 2. Juni, beides in Bad Kohlgrub. Der Gesuchte befindet sich auf der Flucht. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich wieder auf deutschem Grenzgebiet befindet.