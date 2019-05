B 23: Mann (22) schleudert mit Auto mehrmals gegen Tunnelwände - dann kracht es noch einmal

In einem Tunnel bei Saulgrub hat es am Sonntag heftig gekracht: Ein Autofahrer kam ins Schleudern und donnerte mehrmals gegen die Tunnelwände.

Saulgrub - Die Polizei Murnau berichtet: Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam es am Sonntag gegen 11.20 Uhr zu einem Unfall auf der B 23 bei Saulgrub. Ein 22-jähriger Mann aus Bad Bayersoien kam mit seinem BMW ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß dort gegen eine Betonwand und kam dadurch auf die Gegenfahrbahn und prallte dort erneut gegen die Tunnelwand. Er kam dann kurz vor Tunnelende auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in die Unfallklinik Murnau verbracht. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Folgeunfall auf der B 23 bei Saulgrub

Wegen des Unfalls kam es zu einem Stau. Gegen 12.30 Uhr konnte ein 22-jähriger Mann aus Bad Bayersoien mit seinem Volvo auf der schneebedeckten Fahrbahn mit Sommerreifen nicht mehr bremsen und fuhr am Stauende auf einen Dacia eines 46-jährigen Mannes aus Österreich auf. Verletzt wurde keiner der beteiligten Personen. Am Volvo entstand im Frontbereich ein Schaden in Höhe von ca. 4500 Euro, am Dacia entstand hinten links ein Schaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

