Schmale Zufahrtsstraße, wenig Platz ums Haus: Großeinsatz für Saulgrubmühle gestaltet sich schwer

Millionenschaden: Tenne wird Opfer der Flammen - aber Wohnhaus gerettet

Von: Katharina Brumbauer

Nur noch Gerippe: Eine Tenne eines landwirtschaftlichen Anwesens brannte lichterloh. © Sehr

Großeinsatz im Ammertal: 150 Feuerwehrkräfte, Rettungsdienst und Polizei rückten nach Saulgrub aus, nachdem dort eine Tenne in Vollbrand stand. Das angrenzende Wohnhaus konnte gerettet werden.

UPDATE vom 14. April, 18.00 Uhr: Saulgrub – Es qualmte ohne Ende. Die Rauchwolke haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr Saulgrub schon vom Gerätehaus aus gesehen. Kurz nach 14 Uhr wurden die Wehrleute am Donnerstag zu einem Brand auf einem Bauernhof im Weiler Saulgrubmühle zwischen Saulgrub und Bad Kohlgrub gerufen (wir berichteten). Als sie dort ankamen, stand die Tenne schon in Vollbrand. Pferde, die normalerweise in der Scheune stehen, liefen aufgeschreckt kreuz und quer herum.

Die Tiere und alle Menschen, die sich auf dem Hof befanden, konnten in Sicherheit gebracht werden. Sechs Personen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden, blieben aber unverletzt. Doch galt es zu verhindern, dass das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus übergreift. Zwar haben die Flammen auch dort Schaden angerichtet. Aber unter größter Anstrengung ist es den rund 150 Einsatzkräften gelungen, das Wohngebäude zu retten.

Beschädigt, aber instand: Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen das angrenzende Wohnhaus zerstören. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Tenne im Weiler Saulgrubmühle steht in Vollbrand: Großes Ziel, dass die Flammen nicht aufs Wohnhaus übergreifen

„Das war die große Herausforderung“, erklärte gestern Georg Sporer junior, Kommandant der Saulgruber Feuerwehr und Einsatzleiter. „Wir haben alles getan, damit wir das Wohnhaus direkt neben der Tenne halten können. Damit die Besitzerfamilie am Ende nicht nurmehr mit der Kleidung am Leib dasteht.“ Immer wieder haben die Einsatzkräfte in der Nacht auf Freitag Glutnester gefunden. Das viele Heu in der Scheune fachte das Feuer zusätzlich an.

Teile der einstürzenden Tenne verdeckten teils die Brandnester, so konnte selbst der einsetzende Schneefall die lodernden Flammen nicht richtig ablöschen. Auch die Zwischendecke des Wohnhauses ist vom Feuer beschädigt worden. Die Erleichterung war dann aber groß, als die Brandwache am Freitagmorgen vermelden konnte: Das Wohnhaus steht. Die Einrichtung ist heil.



Schmale Zufahrtsstraße, wenig Platz ums Haus: Großeinsatz für Saulgrubmühle gestaltet sich schwer

Dabei gestaltete sich der Großeinsatz auch bedingt durch die Örtlichkeit alles andere als leicht. Die schmale Zufahrtsstraße erschwerte den Fahrzeugen, den Bauernhof zu erreichen. Um das Gebäude herum war es ebenfalls eng. „Wir mussten erst einmal schauen, wo wir Platz für unsere Fahrzeuge haben“, erklärte Sporer. Aus dem ganzen Landkreis besorgten sich die Einsatzkräfte Atemschutzmasken. „Das war eine richtige Materialschlacht.“ Vor allem, als die Feuerwehren im Landkreis am Donnerstagabend zu einem weiteren Einsatz gerufen wurden. In Mittenwald brach ein Brand in einer Werkstatt aus (siehe Bericht: Seite 8).



In Saulgrubmühle mussten die Wehrleute zudem noch lange Löschleitungen bis nach Saulgrub legen. Unmittelbar auf dem Grundstück befand sich kein Hydrant. „Zum Glück gab es in der Nähe aber einen Bach, aus dem wir Wasser nehmen konnten“, sagte Sporer. Hand in Hand arbeiteten die Wehrleute aus Saulgrub, Altenau, Kohlgrub, Bayersoien, Murnau, Unterammergau, Oberammergau und Garmisch zusammen. „Sonst hätten wir es nicht geschafft.“



copy-of-brand_saulgrub_0048.jpg © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Von der Tenne ist Saulgrubmühle ist nichts übrig: Ermittlungen laufen, Polizei sieht keine Hinweise auf Branstiftung

Noch am Donnerstagabend begann die Brandwache damit, mit einem Bagger die Reste der Scheune abzutragen. Von ihr ist nichts mehr übrig. Die Kriminalpolizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Die Brandfahnder der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen haben unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen übernommen. Gutachter werden sich den Schaden ansehen. Am Freitag war die Brandursache noch unklar. „Jedoch liegen den Ermittlern bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor“, teilte Carolin Englert mit, Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.



Am späten Freitagnachmittag fuhr Sporer mit einem Team noch mal zum Brandort, schaute, ob nicht neue Glutnester aufflammten. Wieder sprach aus dem Kommandanten die Erleichterung, als er bestätigen konnte, dass alles ruhig ist und sagte: „Es schaut gut aus.“

Saulgrub: Tenne steht in Vollbrand

Originalmeldung vom 13. April, 18.28 Uhr: Saulgrub - Die Rauchwolke war riesig und von Weitem zu sehen. Heu hatte die Flammen zusätzlich angefacht. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Weiler Saulgrubmühle zwischen Saulgrub und Bad Kohlgrub ist am frühen Donnerstagnachmittag um kurz nach 14 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Eine Tenne, in der sich Pferde befanden, stand in Vollbrand. Die Tiere konnten gerettet, sechs Menschen mussten medizinisch versorgt werden.

Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis waren ausgerückt und versuchten unter größter Anstrengung, ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Ob das gelang, blieb bis Redaktionsschluss unklar. Der Einsatz dauerte noch an. Auch konkrete Angaben zur Brandursache warendeshalb nicht zu erfahren. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim hat die Ermittlungen übernommen. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd geht auf Tagblatt-Anfrage aber von einem sehr hohen Sachschaden aus.

