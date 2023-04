Nach Brand in Saulgrub: Haus der Familie Thurn und Taxis unbewohnbar - „Fangen wieder bei Null an“

Von: Tanja Brinkmann

Nicht mehr zu retten: die Tenne der Saulgruber Mühle. Doch auch am Wohnhaus sind bei dem Brand massive Schäden entstanden. © Sehr

Das Feuer, das von der Tenne ausging, hat den Lebenstraum der Familie von Thurn und Taxis zerstört. Wie es dazu kam, kann die Polizei noch nicht sagen. Sicher ist aber, dass die Saulgruber Mühle wieder aufgebaut wird.

Saulgrub – Noch stehen sie unter Adrenalin. Funktionieren – auch für den zweijährigen Tassilo. Zeit, sich mit der Brandkatastrophe auseinanderzusetzen, die vor knapp zwei Wochen ihren Lebenstraum zerstört hat, blieb Alessandra Prinzessin von Thurn und Taxis und Philipp Prinz von Thurn und Taxis bislang nicht. Ihr Haus im Weiler Saulgrubmühle – unbewohnbar. Der Stall, in dem ihre sechs Pferde, darunter das Pony des Sohnes, untergebracht waren – eine Ruine.

Die Pferde der Familie sind zwischenzeitlich alle bei Bekannten in einem Stall in Murnau untergekommen. © Sehr

„Wir sind jetzt bei meiner Schwiegermutter in Schwangau untergekommen“, sagt die passionierte Springreiterin. Von dort aus fahren sie und ihr Mann täglich nach Saulgrub, um ihren Sohn in die Kinderkrippe zu bringen. Ihm ein Stück Normalität zu bieten. Der Kleine ist freilich gern bei der Oma. Auch froh, dass seine besten Freunde, die beiden Familienhunde, da sind. „Abends will er aber immer heim“, erzählt seine Mutter. Erklärt sie ihm, warum das nicht geht, „dann sagt er wie eine Schleife immer wieder Feuer und Haus reparieren“. Das ist seine Art, das Unglück zu verarbeiten. „Sehr traurig“, findet die Prinzessin, der in so einem Moment schon mal die Tränen gekommen sind.

Flammen und Löschwasser richteten großen Schaden an

„In dem ganzen Unglück erleben wir aber auch viele Glücksmomente.“ Und erfahren viel Rückhalt. Von der Familie, von Freunden – und vom ganzen Dorf. Das hat sich gezeigt, als sie eine Wohnung gesucht haben. Eine möblierte. Die Stücke, vor allem die Antiquitäten und andere Erinnerungsstücke, die aus dem Haus gerettet werden konnten, werden zunächst einer Ozonbehandlung unterzogen, um den massiven Brandgeruch loszuwerden. Eine weitere Voraussetzung: Die Hunde müssen dort ebenfalls unterkommen. „Die sind wie Familienmitglieder“, betont Alessandra von Thurn und Taxis. Und sie sind die liebsten Spielkameraden ihres Sohnes, bieten ihm ein Stück Sicherheit.

Mit der Saulgruber Mühle haben sich Alessandra und Philipp von Thurn und Taxis ein Zuhause geschaffen und ihren Lebenstraum erfüllt. Daran wollen sie festhalten. © privat

Ein Jahr, möglicherweise länger wird es dauern, das Wohnhaus wieder herzurichten. „Leider hat das Feuer übers Dach auch diesen Bereich erreicht.“ Zu dem Schaden, den die Flammen angerichtet haben – die Decke im Bad etwa ist komplett ausgebrannt – kommt der vom Löschwasser. „Extrem“ nennt es die junge Mutter. Etwa 20 Zentimeter stand es im Erdgeschoss, hat Wände und Böden durchtränkt. „Was das Feuer nicht geschafft hat, hat das Wasser geschafft.“ Auch die alte Holztreppe – kaputt. Es ist ein Millionenschaden. Wie hoch genau, steht laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd noch gar nicht fest.

Zunächst haben sie gar nichts gemerkt und dachten, dass ein Gewitter aufzieht.

Alles, was das Ehepaar vor zwei Jahren aufgebaut hat, ist vernichtet. „Unser Lebenswerk“, betont von Thurn und Taxis, die das Anwesen seit ihrer Jugend kennt. Eine befreundete Familie hielt dort ihre Pferde, die sie mitbetreute. Schon allein deshalb haben sie und ihr Mann „viel Herzblut“ in die Grundsanierung gesteckt. „Wir fangen jetzt wieder bei Null an.“ Dass sie in Saulgrub bleiben, steht aber fest. „Das ist unsere Heimat, wir hängen dran und fühlen uns unglaublich wohl.“ Um die Zeit zu überbrücken, bis das Anwesen wieder nutzbar ist, hat die Familie nun zwei Optionen – eine in Bad Kohlgrub und eine in Saulgrub. Auch das ein Glück, schließlich wollen sie mitbekommen, was in ihrer Mühle passiert.

Als das Feuer ausbrach, befand sich Alessandra von Thurn und Taxis gerade beruflich in Augsburg. Ihr Mann, der Sohn, die Schwiegermutter und Freunde hielten sich im Haus auf. „Zunächst haben sie gar nichts gemerkt und dachten, dass ein Gewitter aufzieht.“ Als klar war, was passiert ist, brachten sie vor allem das Kind und die Hunde schnell aus der Gefahrenzone. „Mein Mann hat noch die Pferde rausgeholt und den Notruf abgesetzt.“ Die Feuerwehr war zu dem Zeitpunkt schon alarmiert. Den Rauch sah man ja von Weitem. Schon auf dem Heimweg überlegte von Thurn und Taxis, wo sie die Pferde unterbringen kann. Möglichst alle sechs zusammen, schließlich hängen die Tiere aneinander und sollten gerade nach so einem Schock nicht getrennt werden. In Murnau fand sie einen Platz – „ein Geschenk des Himmels“. Freunde brachten die Pferde in den Stall, in dem bereits alles vorbereitet war. Der Zusammenhalt, der enorme Zuspruch überwältigen das Ehepaar noch immer. Genau wie der enorme Einsatz der Rettungskräfte, „die wirklich alles gegeben haben“.

Keine Hinweise auf Brandstiftung

Am Haus sollen die Arbeiten möglichst schnell beginnen. Die Firma aus dem Allgäu, die das Ehepaar schon vor zwei Jahren unterstützt hat, steht bereit. „Auch das ist ein Glück“, betont die Prinzessin. Die Tenne ist derweil noch nicht von der Polizei freigegeben worden. „Die Ermittlungen dauern an“, bestätigt Sprecher Maximilian Maier. „In den nächsten Tagen kommen Brandfahnder vom Sachgebiet Chemie des Landeskriminalamts raus.“ Auch wenn die Ursache noch nicht geklärt ist, „Hinweise auf Brandstiftung gibt es nicht“.