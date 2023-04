Große Rauchwolke: Tenne steht in Vollbrand - Ursache noch unklar

Von: Katharina Brumbauer

Teilen

Nur noch Gerippe: Eine Tenne eines landwirtschaftlichen Anwesens brannte lichterloh. © Sehr

Großeinsatz im Ammertal: Zahlreiche Feuerwehren rückten nach Saulgrub aus. Dort musste nicht nur ein Brand gelöscht, sondern auch das Übergreifen auf ein Wohnhaus verhindert werden.

Die Rauchwolke war riesig und von Weitem zu sehen. Heu hatte die Flammen zusätzlich angefacht. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Weiler Saulgrubmühle zwischen Saulgrub und Bad Kohlgrub ist am frühen Donnerstagnachmittag um kurz nach 14 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Eine Tenne, in der sich Pferde befanden, stand in Vollbrand. Die Tiere konnten gerettet, sechs Menschen mussten medizinisch versorgt werden.

Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis waren ausgerückt und versuchten unter größter Anstrengung, ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Ob das gelang, blieb bis Redaktionsschluss unklar. Der Einsatz dauerte noch an. Auch konkrete Angaben zur Brandursache warendeshalb nicht zu erfahren. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim hat die Ermittlungen übernommen. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd geht auf Tagblatt-Anfrage aber von einem sehr hohen Sachschaden aus.

Lesen Sie auch: Mindestens eine Million Euro Sachschaden ist beim Brand der Lagerhalle eines Obst- und Gemüsehandels in Oberau entstanden.