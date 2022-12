Nach Extrem-Regen in Saulgrub: Gründe für das Hochwasser liegen vor - Jetzt soll der Ort geschützt werden

Von: Manuela Schauer

Teilen

Bild des Schreckens: Am Tag nach dem Unwetter sinkt der Wasserstand im Bauwerk der Umfahrung, die zwei überfluteten Fahrzeuge tauchen auf. In dem Kleinlaster verlor der 61-jährige Pole sein Leben. © Angelika Warmuth

Kurz, aber heftig: Das Unwetter Anfang Mai dieses Jahres brachte Regen ungeahnten Ausmaßes mit sich. Seltener als einmal in 100 Jahren tritt ein Extremfall wie dieser auf. Für die Zukunft soll Saulgrub gerüstet sein.

Saulgrub – Horst Hofmann klappt die erste Karte aus. Sie zeigt in erster Linie Saulgrub. Häuser, Straßen, Wiesen. Und blaue Flächen, die den Weg markieren, den sich der Kraggenaubach am 5. Mai dieses Jahres bahnte. Den Bereich zwischen Gewerbegebiet und vor allem der Umgehungsstraße, den er überschwemmte. Der Experte vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim (WWA) greift zur zweiten Karte. Die blaue Farbe dominiert in großen Teilen des Ortes. Wasser – es kam von allen Seiten. In Massen. Mittlerweile liegen detaillierte Erkenntnisse zum Unwetter und seinen Folgen vor.

Es war eine Tragödie, die sich an diesem Maiabend abgespielt hatte. Abends, gegen 20.45 Uhr, entlud sich eine Gewitterzelle über Bad Kohlgrub, Bad Bayersoien und Saulgrub. Keller liefen voll, Schlamm und Geröll schwappten durch Teile der Kommunen. Besonders betroffen: die B23, speziell die Senke der Saulgruber Umgehung. Sie wurde komplett geflutet, zwischen den Mauern stieg das Wasser an. „Über sechs Meter hoch stand es drin“, sagt Hofmann. Rundherum: eine Seenlandschaft. In letzter Sekunde rettete sich eine Frau auf das Dach ihres Wagens, für einen Mann aus Polen kam jede Hilfe zu spät. Der 61-Jährige ertrank an der tiefsten Stelle in einem Kleinlaster.

Horst Hofmann zeigt die Karte mit den Überschwemmungen, die alleine der Kraggenaubach verursacht hat. © Schauer

Das große Rätselraten setzte nach dem verheerenden Unwetter ein. Gerüchte über Mängel an dem Bauwerk oder einer Fehlfunktion der Ampel, die dessen Sperrung anzeigte, kursierten. Inzwischen steht fest: Nichts von alledem führte zu dem Unglück. Wie es vonseiten der Staatsanwaltschaft München II heißt, war ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Zu einem Ermittlungsverfahren aber kam es nicht, weil es „keinerlei Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden an dem tödlichen Unfall“ gab. Insbesondere, teilt Staatsanwalt Christian Steinweg mit, „war die fragliche Anlage beziehungsweise Unterführung laut gutachterlicher Einschätzung zutreffend ausgelegt“. Keine Mängel, kein Defekt. Auch das Rotlicht sei aktiv und gut sichtbar gewesen.

Regenereignis dieser Art tritt äußerst selten auf

Die Natur zeigte ihre grässliche Seite. Laut den Daten, die dem WWA vorliegen, fielen in eineinhalb Stunden mehr als 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Das bedeutet, dass ein solches Ereignis für den Standort Saulgrub/Bad Bayersoien im statistischen Mittel seltener als einmal alle 100 Jahre auftritt. „Bei dieser Andauerstufe“, erklärt Hofmann, „kann es daher als extremer Starkniederschlag bezeichnet werden.“

Um Klarheit zu erhalten, warum und wie es zu diesen massiven Überschwemmungen gekommen ist, hat das WWA das Ingenieurbüro Kokai beauftragt. Dieses nahm lokale Beweise auf, befragte Zeugen, wertete Videos aus, vermaß die Durchlässe und rechnete anhand der Regendaten das Ereignis nach. Es wurde hydraulisch am Computer nachsimuliert, sagt Hofmann, der bei der Weilheimer Behörde für den Hochwasserschutz im Landkreis zuständig ist. Der Kraggenaubach mitsamt seiner verwinkelten Streckenführung war einer der ausschlaggebenden Gründe. Der Durchlass bei der stark vom Unwetter betroffenen Gärtnerei Seiler „hat’s nicht derpackt“, sagt der Experte. Das Rohr neben der B 23 hingegen sei relativ groß und hätte angesichts des Querschnitts den Massen Herr werden müssen. Der Haken: Auf der anderen Seite staute sich bereits das Wasser. Dem Bach alleine ist aber nicht die ganze Schuld zuzuschieben. Das viele wilde Wasser, das von Saulgrubs Hanglage floss, verschärfte die Situation massiv. Beide Faktoren führten dazu, dass das Nadelöhr, die Stelle, an der sich Bahnlinie und B 23 kreuzen, geflutet wurde. Über die Mauern des Bauwerks hinweg schwappte das Wasser in die Senke. „Die Badewanne“, so beschreibt es Hofmann plakativ, „ist von außen vollgelaufen.“

Die Wassermassen überforderten das Rohr des Kraggenaubaches. © Fellner

Behauptungen, dass die Ortsumfahrung unzureichend ausgestaltet wurde, widerspricht der WWA-Mitarbeiter vehement. Ebenso stellt er klar, dass weder technisches Versagen oder gar schlechte Entwässerungseinrichtungen das Drama heraufbeschworen hätten. Sie seien zwar nicht für einen solchen „Katastrophen-Niederschlag ausgelegt“, räumt er ein. In den nötigen Dimensionen zu bauen, wäre aber unmöglich. Gerade mit Blick auf die Rohre. „Das kannst’ nicht mehr zahlen“, betont Hofmann. „Irgendwo sind Grenzen gesetzt.“

Man muss Maßnahmen treffen.

Damals, vor dem Baustart, hatte es Pläne für eine Ableitung zwischen der Gärtnerei und der B 23 gegeben, die entlang der Straße geführt hätte. Sie kamen nicht zum Zug. Scheiterten am Naturschutz und an Grundstückseigentümern, erinnert sich Hofmann. Ob das Schreckensszenario damit verhindert hätte werden können? Er schüttelt den Kopf. Die Straße wäre wohl trotzdem betroffen gewesen, meint der Fachmann.

Das Vergangene ist aufgearbeitet, nun blickt das WWA in die Zukunft. Denn Hofmann ist sich sicher: Die Starkregen-Ereignisse wie zuletzt in Hammersbach, in Grafenaschau oder in Garmisch-Partenkirchen am Ferchenbach nehmen nicht ab. Der Klimawandel macht sich bemerkbar. „Man muss Maßnahmen treffen“, betont er. Erste Schritte hat die Gemeinde selbst erledigt. Zum Beispiel Gräben geräumt und Verklausungen beseitigt, sagt Saulgrubs Bürgermeister Rupert Speer. Anfang 2023 plant das Staatliche Bauamt Weilheim ihm zufolge Arbeiten an der Grundwasserwanne.

Verschiedene Varianten werden durchgesprochen

Im Gesamten unterteilen sich die Vorkehrungen in drei Bereiche. Dazu zählt das so genannte Sturzflutenrisikomanagement. Jeder Gemeinde hat das WWA angeraten, ein solches Konzept zu erstellen. In diesem Rahmen wird das wildabfließende Wasser untersucht. „Das ist sehr wichtig“, untermauert der Rathauschef. Die Kommune zeichnet dafür verantwortlich, die Ausschreibung zu machen und die Förderanträge zu stellen. Weiterer Punkt: die Ereignisdokumentation. Die hat das WWA veranlasst. Nummer drei auf der To-do-Liste: ein Hochwasserschutzkonzept auszutüfteln. Damit steckt die Behörde in der Vorentwurfsphase.

Kokai entwickelte Varianten. Modelle mit Damm und Ableitung, mit Regenrückhaltebecken, mit Rohrleitung. Erst am Montag fand wieder eine Beratung statt. Es gilt abzuwägen, welche Lösung sich am sinnvollsten und am wirtschaftlichsten darstellt. „Wir sind ganz am Anfang“, sagt Hofmann. Gespräche mit Behörden, Gemeinde und gegebenenfalls Grundstücksbesitzern stehen erst an. Speer, der den Treffen beiwohnt, würde es logischerweise begrüßen, wenn es möglich wäre, das Wasser außerorts abzufangen und ableiten zu können. Die Zeit wird es zeigen. Und davon, prophezeit er, dürfte bis zur Umsetzung noch einige verstreichen.