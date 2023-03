Werdenfelser Gausingen fällt aus: Protest nach der „Causa lange Haare“ oder Zufall?

Von: Katharina Bromberger

Teilen

Da war die Welt des Gausingens noch in Ordnung: Ein überaus vielfältiges Programm lieferten die Mitwirkenden 2022 in der Bayernhalle. Als eine von 31 Gruppen traten die Garmischer Sängerinnen mit Ursula Krinninger, Ulrike Klöck, Annelies Sailer und Matthias Klöck als Begleitung auf. Nicht in diesem Jahr. © Klaus Munz

Die einen reden vom Protest, die anderen vom Zufall. Auf alle Fälle hat das abgeblasene Gausingen in Saulgrub einen faden Beigeschmack.

Saulgrub – 25. März 2023, Gausingen der Oberländer Trachtenvereinigung, Bürgersaal in Saulgrub. Seit Monaten steht dieser Termin fest. 31 Mitgliedervereine bekamen die Einladung. So weit, so normal. Nur Reaktionen erhielt Peter Egner keine. Wie viele sich angemeldet haben, will der Gausängerwart erst nicht aussprechen. Zu wenige für ein abendfüllendes Programm von zwei bis zweieinhalb Stunden, sagt er.

Ab zehn oder zwölf Gruppen könne man ein solches bieten, konkretisiert er. Schließlich verrät er’s doch: Zwei Gruppen wollten mitmachen, eine aus Saulgrub, eine aus Uffing. Am Donnerstag sagte der Gauausschuss das Singen ab. Das hat es noch nie gegeben.

Woran es liegt? Stephan Märkl wird ironisch. „Ja mit der Causa kurze Haare wird’s wohl nicht zusammenhängen.“ Für den Vizevorsitzenden der Oberländer Trachtenvereinigung und Bürgermeister von Grainau steht also fest: Der Vorfall rund um das Gaujugendsingen im Oktober 2022 viele Mitglieder bewegt und verärgert. So sehr, dass sie jetzt das Gausingen meiden.

Wir brauchen ja nicht zu reden, dass diese Satzung nicht mehr zeitgemäß ist.

Streng haben sich die Organisatoren damals an die eigene Satzung gehalten. Diese regelt das Aussehen eines Mitglieds, sobald es beispielsweise beim Gau(jugend)singen auftritt: Buben tragen einen Hut, die Mädchen eine saubere, gepflegte Frisur. Einen Kurzhaarschnitt schließt die Satzung aus. Reicht die Länge nicht für Zopf, Dutt, Kranzerl und Co., muss es ein Haarteil richten. Alle Vorgaben hatten die drei Mädchen aus dem Isartal im vergangenen Herbst in Farchant erfüllt – ihre Lehrerin nicht. Wenige Tage vor dem Auftritt am 7. Oktober bekam sie, wie berichtet, die Absage. Denn gemäß Regel aus dem Gründungsjahr 1946 – 2003 wurde sie bestätigt – durfte sie mit ihren kurzen Haaren nicht mit auf der Bühne sitzen. Damit war auch ihren drei Schülerinnen die Lust am Musizieren vergangen. Das Gaujugendsingen fand ohne sie statt.

Nur zwei Anmeldungen: Zum ersten Mal muss Gausingen abgesagt werden

„Wir brauchen ja nicht zu reden, dass diese Satzung nicht mehr zeitgemäß ist“, stellt Märkl klar. Dass sie unbedingt geändert werden muss. „Das ist überfällig.“ Auch, bevor sie sich weiter negativ auswirkt. Ein Opfer des Brauchtums hat es mit dem Gausingen bereits gegeben. Wobei Egner das so nicht unterschreibt. Er will nicht spekulieren, sich an Fakten halten, betont der 70-Jährige. Und die kenne er nicht. Schließlich habe er mit keinem Verein gesprochen. Trotzdem hat die Situation in seinen Augen nichts mit der Kurz- und Langhaardebatte zu tun. „Glaub’ ich nicht.“ Der Garmisch-Partenkirchner glaubt an „vielerlei Gründe“.

Einer davon könnte eine Terminkollision sein. Ebenfalls an diesem Samstag findet in Garmisch-Partenkirchen das Sänger- und Musikantentreffen „Frisch aufg’spuit und g’sunga“ zu Gunsten der Bergwachtbereitschaft statt. Glaubt Egner aber auch nicht. Die beiden Orte trennen etwa 30 Kilometer. „Das sollte keinen Einfluss haben.“ Deshalb stört es ihn nach eigener Aussage auch nicht, dass man sich hier nicht abgesprochen hat. Vielleicht, überlegt er, gebe es nach der Absage auch gar nicht so viel zu analysieren. „So was passiert halt mal.“ Mag sein. Aber ein komischer Zufall wär’s schon. „Ein sehr komischer“, findet Märkl. Erst die Diskussion, die landkreis- und gauübergreifend für Aufsehen gesorgt hat. Jetzt die Absage wegen kaum Anmeldungen. Das hat es, soweit der Gau-Vizevorsitzende weiß, noch nie gegeben. Ausgefallen ist das jährliche Gausingen nur zweimal – wegen Corona. Davor und danach gab es keine Tendenz, dass sich niemand mehr für dieses Format interessieren können. Im vergangenen Jahr in der Bayernhalle zählten die Organisatoren um Egner 31 Gruppen – manche Vereine schickten mehrere – und über 100 Mitwirkenden. „Das Echo war überwältigend“, schwärmt der Sängerwart. Entsprechend überrascht hat ihn die Situation heuer. Die ihn schmerzt. Nicht für ihn. Nüchtern gesagt: „Ich spar’ mir viel Arbeit.“ Doch es trifft ihn, dass sich 2023 beim Gausingen keine Musik-, Gesangs- oder Mundartgruppe präsentieren und das Brauchtum der Volksmusik hochhalten kann. Oder will.

Satzung zum Kurzharrschnitt-Verbot: „Mittelalterliche Statuten“

Wundern dürfte es niemanden, wenn die Trachtenvereine im Gau mit ihrer Nicht-Teilnahme ein Zeichen setzen möchten. In der Haar-Debatte distanzierten sich einige Vereine klar von den Auflagen. Als „mittelalterliche Statuten“ etwa hat sie damals der Chef des Mittenwalder Gebirgstrachtenvereins bezeichnet. „Die Frisur hat nichts mit musikalischer Leistung zu tun“, sagte Franz Lipp gegenüber dem Tagblatt. Wie manch andere befürchtete er, dass durch solche überholten Regeln das Engagement und die Leidenschaft für die Musik gebremst, im schlimmsten Falle verloren gehen könnten. Aber: Er dementiert, dass die Debatte damals in seinem Umfeld etwas mit dem Gausingen 2023 zu tun hat. Warum aus Mittenwald niemand teilnimmt? „Weil keiner Zeit hat, ganz einfach“, sagt Lipp. „Da protestiert niemand.“ Auch aus anderen Vereinen hat er von keiner Boykottaktion gehört.

Geht es nach Märkl, muss man sich darüber beim Gausingen 2024 ohnehin keine Gedanken mehr machen. Weil es, prophezeit er, das Kurzhaar-Verbot dann nicht mehr geben wird. Am 1. April stimmen die Teilnehmer in der Gauherbstversammlung über die Satzung ab. Jeder der 31 Vereine kann zwei Stimmberechtigte schicken, zudem wählen die Mitglieder des Gauausschusses. Märkl ist überzeugt: „Die alte Regelung wird mit großer Mehrheit gekippt.“