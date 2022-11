Rund 20 Sorten im Sortiment: Oberbayerin produziert Eis ohne Zusatzstoffe – „Man schmeckt die pure Frucht“

Feinkost Käfer hat es schon verkauft

„Ein Eis geht immer“, sagt Veronika Brauchle. Die Altenauerin stellt ihre eigene, eiskalte Versuchung her. Die kommt an, inzwischen auch außerhalb ihres Heimatortes.

Altenau – Die Backstube ist ihre Werkstatt. Kuchen, Torten, Weihnachtsgebäck und anderes süßes Hüftgold kreiert Veronika Brauchle dort. Manchmal aber, da verzupft sich die Konditorin ins Stockwerk tiefer. Stundenlang verschwindet sie teilweise im Keller. Tüftelt und experimentiert in diesem einen besonderen Raum: im Eislabor.

Oberbayerin mit Eis-Idee: Spezial-Speise frei von Farbstoffen und künstlichen Aromen

Ihre Freundinnen sind – im positiven Sinne – schuld, dass sich die heute 33-Jährige ein zusätzliches Standbein aufbaut. Sie brachten Brauchle auf die Idee, selbst Eis herzustellen. Keine große Innovation, aber eine Spezial-Speise „made in Altenau“ – frei von Farbstoffen und künstlichen Aromen.

Brauchle, die 2016 ihren Meister in München gemacht hat und anschließend in einem Hotel arbeitete, nimmt sich der neuen Herausforderung an. Während der Ausbildung wurde das Eismachen in der Schule thematisiert, allerdings blieb es bei der blanken Theorie. „Keiner zeigt dir, wie es geht“, sagt die Ammertalerin. Sie hört sich um, liest sich in die Materie ein, absolviert Kurse – und überzeugt vor allem Mama und Papa von ihrem Vorhaben.

Ohne deren Segen wäre es bei einem frommen Wunsch geblieben. In die Eisproduktion einzusteigen, ist mit Investitionen verbunden. Die Backstube im elterlichen Betrieb, in den sie 2018 einsteigt, bleibt Tabuzone. Der Vorschriften wegen. „Mit dem Mehlstaub ist das nicht erwünscht“, sagt Brauchle. Der separate Raum im Keller wird extra gebaut. 2020, nach einem Jahr Wartezeit, treffen endlich die Maschinen ein. Nicht immer tun sie, was die Konditorin denkt, was sie tun.

Name entsteht beim Spazierengehen

Wie ein Autodidakt eignet sich die 33-Jährige alles an. Kalkuliert Mengen – und übt, übt, übt. „Am Anfang“, sagt sie, „war das Eis viel zu hart.“ Aber sie bekommt ein Gefühl dafür. Nach ein paar Monaten hat sie den Dreh raus. Geschmack passt, Konsistenz passt. Ihre Tester sind begeistert, einer davon vertilgt gleich mehrere Portionen. Nur dieses eine Mal geht die Produktion in die Hose.

+ Bunte Vielfalt: Immer wieder probiert die Konditorin neue Sorten aus. © privat

Abends legt Brauchle eine Labor-Einheit ein, um Vanille- und Schokoeis in der Kombimaschine zu fertigen. Oben erhitzt sie die Schokolade, unten läuft die Vanille schon durch. Alles gut soweit. Nur denkt sie, dass das Gerät bei einer gewissen Temperatur automatisch stoppt. Ein Irrglaube. Die Schokomasse schwappt fröhlich aus dem Topf – und wird hart. Überall klebt sie, in jeder Rille. Was für eine Sauerei. Es folgt eine dreistündige Schrubb-Aktion. Der Ammertalerin ist’s eine Lehre. „Der Fehler war so schlimm“, sagt sie heute und lacht. „Nie mehr mache ich abends Eis.“

Opa ist der beste Kunde - Feinkost Käfer ist ebenfalls begeistert

Die Truhe im Laden an der Oberen Dorfstraße füllt Brauchle anfangs mit 30 kleinen 140-Milliliter-Bechern. Später gesellen sich die 500er-Boxen hinzu, auch große Behälter fürs Gewerbe bietet sie an. Die Aufschrift: „Ammertaler Eisgipfel“. Der Marken-Name entstand bei einem Spaziergang mit ihren Freundinnen. „In Altenau ist das Eis gleich gut angekommen“, sagt die Konditorin. Gerade bei Schulkindern steht es hoch im Kurs. Brauchle klappert daraufhin potenzielle Kunden ab. Manchmal erntet sie Skepsis, manchmal trifft sie auf großes Interesse. Der Schlossgarten Murnau, der Dorfladen in Bad Bayersoien und das Café Peramarta in Wildsteig bieten ihre Kreationen zuerst an. Dann kommt die Mundpropaganda ins Spiel. Die Zahl der Abnehmer steigt. Der größte aber, scherzt Brauchle, „ist mein Opa“. Er schmilzt beim Eis der Enkelin förmlich dahin.

Die 33-Jährige geht mutig ans Werk. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Sie klopft beim Feinkost-Riesen Käfer an, der während der Passion in Oberammergau eine Orangerie neben dem Theater betreibt. „Ich hab’ einfach gefragt, ob sie mein Eis einbauen wollen“, erzählt Veronika Brauchle. Nach einem Monat kommt die Zusage. Noch jetzt steht sie mit Käfer in Kontakt.

Qualität bei den Zutaten ist das A und O

Während des Gelübdespiels passiert es sogar, dass Gäste im Bäckerei-Geschäft aufschlagen. Sie probierten das Eis in Oberammergau und wollen mehr davon. Eine Frau, erzählt Brauchle, sei ganz traurig gewesen, weil ihr Urlaub schon zu Ende geht. Zu gerne hätte die Touristin noch mehr der verschiedenen Geschmacksrichtungen getestet. Sie wäre gut beschäftigt gewesen.

Rund 20 Sorten gehören zum Sortiment. Omas Apfelkuchen, Brownie, Kokos – ihr Favorit – , Hüttenzauber, Buttermilch-Orange, Williams Birne oder Tonkabohne. Klassiker wie Schokolade oder Stracciatella fehlen freilich ebenfalls nicht. „Die gehen auch am besten“, sagt die Altenauerin. Das Eis herzustellen, funktioniert allerdings nicht im Schnellverfahren. Eine halbe bis dreiviertel Stunde dauert alleine der Gefrierprozess (inklusive Abwiegen). Milcheis braucht länger, weil es vorher noch erhitzt werden muss. Bis die Becher abgefüllt sind, vergehen weitere circa 30 Minuten. Die sorgfältige Reinigung nicht zu vergessen.

Man schmeckt die pure Frucht.

Zeit, die Brauchle gerne investiert. Sie legt Wert auf hohe Qualität. Bei Produktion und Produkten. „Daran darfst nicht sparen“, betont sie. Die Eismacherin setzt auf Regionalität bei ihren Hauptzutaten. Sie verwendet unter anderem Nüsse aus Deutschland, Rübenzucker aus Bayern und Milch aus der Schaukäserei in Ettal. Bei Vanille gerät sie im wahrsten Sinne an ihre Grenzen. „Die gibt’s hier halt nicht.“

Aus ihrem Geschmacksgeheimnis macht sie kein Geheimnis: Umso weniger Zutaten, desto besser. Desto unverfälschter. „Beim Sorbet merkt man das am meisten“, betont Brauchle. Fruchteis kenne man in der Regel mit Milch. Sie verzichtet bewusst darauf. „Man schmeckt die pure Frucht.“

Jetzt, in der kalten Jahreszeit, bleibt das Eislabor öfter geschlossen. Brauchle stellt die Produktion mehr oder weniger ein. Abgesehen von ein paar Hotels und Restaurants fehlt die Nachfrage der Abnehmer. Ein paar Wintersorten wie Spekulatius, gebrannte Mandeln oder Glühwein bietet sie aber an. Denn davon ist Veronika Brauchle überzeugt: „Ein Eis geht immer.“ Das unterschreibt der Opa sofort.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ammertaler-eisgipfel.de.

