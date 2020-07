Gefahr in Verzug: 22 Eschen werden gefällt

Es geht nicht anders: Die Gemeinde Saulgrub entfernt Richtung Acheleschwaig einige Bäume. Diese leiden am Eschentriebsterben.

Saulgrub – Die Situation ist ernst. Gefährlich für Leib und Leben. Bei jedem stärkeren Wind oder Regenfall brechen von den Bäumen, die den Wegesrand der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Saulgrub und Acheleschwaig säumen, immer wieder mal Äste ab. Zum Teil mächtige, die dann auf die Fahrbahn donnern. Erster Bürgermeister Rupert Speer mag sich gar nicht vorstellen, wenn hier mal Fußgänger, Radfahrer oder Autos getroffen werden. Er sieht daher keine andere Option, als die kranken Eschen aus Sicherheitsgründen entfernen zu lassen.

Der Rathauschef ist sich bewusst darüber, dass Baumfällungen grundsätzlich ein sensibles Thema sind. Erst im Mai dieses Jahres verschwanden in der Nachbargemeinde Bad Bayersoien sechs Riesen aus dem Ortsbild. Die Rathausführung geriet wegen der Aktion in die Kritik. Bürgermeisterin Gisela Kieweg stand damals vor der gleichen Ausgangslage und Entscheidung wie jetzt Speer. 22 Bäume entlang der schmalen Straße Richtung Achele sind krank. Sie leiden am Eschentriebsterben. „Teilweise sind sie schon ganz abgestorben“, betont der Gemeindechef. Eine Rettung durch „Reparatur“ ist nicht mehr möglich, wie Baum-Experten bestätigten. Alle anderen Eschen, die überlebensfähig sind, bleiben stehen, Ersatzbepflanzungen sind vorgesehen.

Gemeinde trägt Verantwortung

Rupert Speer wäre froh, wenn man die Bäume erhalten könnte. Das geht aber nicht. Weder kann er die Bäume stehen lassen noch die beliebte Ausflugsstrecke Richtung Scheibum und Kammerl dauerhaft sperren. Die Gemeinde muss aber in diesem Fall handeln. Zwar wachsen die Eschen auf Privatgrund, doch die Kommune trägt die Verkehrssicherungspflicht. Sie steht somit in der Verantwortung, falls sich auf der Straße ein Unfall in diesem Zusammenhang ereignet. Die Kosten für die Aktion teilen sich aber der Eigentümer und die Gemeinde.

In zwei Abschnitten werden die Bäume gekappt – einmal in der kommenden Woche am Mittwoch und Donnerstag, 22. und 23. Juli, sowie in einer zweiten Aktion von Dienstag bis Donnerstag, 28. bis 30. Juli. Um die Arbeiten ungehindert und schnellstmöglich abzuwickeln, wird die Straße zu diesen Zeiten vollständig für den Verkehr gesperrt sein. Die Baumsachverständigen und Fachfirmen haben in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt der Aktion außerhalb der regulären Fällzeiten zugestimmt. „Die Gefahr ist so groß“, betont Speer, „dass sie ohne Probleme sofort genehmigt worden ist.“ Niemand will die Verantwortung dafür übernehmen, wenn tatsächlich ein schwerer Unfall von so einem Baum ausginge.

