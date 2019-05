Anhänger samt Pferd löst sich von Auto und überschlägt sich

Vermutlich ein technisches Problem hat auf der B23 bei Saulgrub einen Verkehrsunfall verursacht. Einer, der für ein Pferd schlimmer hätte enden können.

Saulgrub– Mitten unter der Fahrt ist es passiert: Ein Pferdeanhänger hat sich am Freitag auf der B23 vom Pkw abgekuppelt. Als Ursache geht die Polizei Murnau derzeit von einem technischen Problem aus.

Eine 18-Jährige aus Rottenbuch war gegen 16.30 Uhr in Richtung Saulgrub unterwegs gewesen, als sich der Unfall ereignete. An der Ortsumfahrung trennte sich der Anhänger, in dem sich ein Pferd befand, vom Wagen, geriet von der Straße, prallte gegen die Böschung und überschlug sich. Wie die Polizei Murnau mitteilt, wurde dabei eine große Schildertafel umgerissen.

Das Tier schaffte es glücklicherweise, unverletzt aus dem Anhänger zu gelangen und konnte später umgeladen werden. Zur Bergung des Hängers und zur Fahrbahnreinigung sperrte die örtliche Feuerwehr die B23 einseitig. Die Straßenmeisterei Oberau kam als Unterstützung.

