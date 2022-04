Eine Slackline in den Anden: Quirin Herterich aus Altenau stellt nächsten Weltrekord auf

Am Akklimatisieren im Base Camp. © privat

Wieder hat er den Weltrekord geknackt, diesmal auf dem Aconcagua in den Anden. Quirin Herterich hat auf 5877 Metern eine Slackline überquert.

Altenau/Mendoza – Die ersten Schritte sind noch etwas wacklig. Ist ganz normal. Die Beine beruhigen sich schnell. 24 Meter auf einer Slackline zu marschieren – für Quirin Herterich Routine. Die Länge ist nicht die Herausforderung, dort oben auf dem Aconcagua in den Anden, sondern die Höhe. Schlappe 5877 Meter. Ein paar Minuten auf einem wenige Zentimeter schmalen Band, ein paar kurze Jauchzer, dann ist es gewiss: Der Altenauer hat seinen nächsten Weltrekord aufgestellt.

Es gut sein lassen, ist nicht sein Ding. Dabei hat der 27-Jährige doch erst im vergangenen Sommer einen Längenrekord auf der Slackline geknackt, 2,1 Kilometer zwischen zwei Gipfeln im schwedischen Lappland. Doch im Kopf des Ammertalers ratterte es weiter. Er wollte höher hinaus mit seinem Balanceakt. Das eigentliche Wagnis war aber der Weg zum Zielort. „Das Dorthinkommen, das Aufbauen ist das Anstrengende“, die Schritte auf der Slackline sind nur „das i-Tüpfelchen“, sagt Herterich heute, zurück in der Heimat.

Auf einer Höhe von rund 5700 Metern eine Leiche entdeckt

Die Tage vor dem Weltrekordversuch nutzt der 27-Jährige, um den Berg kennenzulernen, diesen mit dem mehrere Kilogramm schweren Slacklinematerial anzusteigen, abzutasten, zu erfahren. Herterich will prüfen, wie sein Körper auf die Höhe reagiert. Schweres Atmen und Kopfweh ärgern ihn nach jeder Rückkehr. Doch der Altenauer ist nicht allein, mit ihm suchen ein Freund mit Ortskenntnissen und ein „Kletter-Joker“ den neuen Triumph. Vom Base Camp aus steigt Herterich Tag für Tag möglichst weit hinauf, will Höhenmeter immer schneller bewältigen, zum Camp 1, zum Camp 2, einmal in einem Zug zum Camp 3. Dann ist der Zeitpunkt gekommen.

Der große Moment: Quirin Herterich balanciert auf 5877 Metern über die Slackline. © privat

Das Wetter passt. Aufstieg zum Camp 2. Eine kurze Nacht, eine kalte Nacht, der Wecker reißt Herterich um vier Uhr aus dem Schlaf. Dicker Reif schmiegt sich an die Zeltinnenseite. Ein Müsliriegel zum Frühstück, die Zähne beißen in Gefrorenes. Den Sportler plagt Übelkeit. Gegen sechs Uhr geht es zum Camp 3, dort hatte er in den Tagen zuvor das ganze Material deponiert. Das Trio traversiert stundenlang den Berg gen Ostseite über Geröll und Gletscher. Kalte Zehen trotz zweilagiger Bergstiefel. Dann ein freier Blick auf zwei felsige Türme. Dort soll die Slackline, die höchste Highline der Welt, hin.

Ein Jahr lang vorbereitet

Auf einer Höhe von rund 5700 Metern, erzählt Herterich, hat er eine Leiche entdeckt. Dass Verunglückte nicht geborgen werden, sei nicht ungewöhnlich auf dieser Höhe. Der Anblick des blassen Schädels blieb dennoch in seinem Kopf zurück. Schließlich wäre eine Verletzung zu diesem Zeitpunkt ein No-Go gewesen. Es durfte einfach nichts passieren. Auch der Verstand musste klar und wach bleiben, dessen versicherte man sich im Team immer wieder gegenseitig, betont der Extremsportler. An den Türmen erkannte Herterich: „Die Felsqualität ist wirklich schlecht.“ Einer war zudem sehr steil. Kletternd ging es zum Ziel, keine Sicherungsmöglichkeiten, Griffe und Stiege free solo. An der Kletterstelle zweifelte der Altenauer kurz, „ob man’s überhaupt macht“. Kurz zuvor hatte er nach einem Felsen gegriffen und Brösel lagen in seiner Hand.

Ankunft an den Türmen. Eine Dreiviertelstunde dauert es, bis die Highline auf 5877 Metern Höhe aufgebaut ist. Herterich hat „ordentlich die Hosen voll“. Und das soll was heißen. Rund zehn Minuten balanciert er, die ersten Schritte begleitet die Angst, „ob’s hält“. Zwar sei jeder 100-prozentig sicher, dass es hält, aber eben nicht zu 101 Prozent, sagt der 27-Jährige. Jeder Tritt wird zuversichtlicher. Herterich genießt kurz. Darauf hat er sich ein Jahr lang vorbereitet – Planungen, Networking, Ausdauertraining, Stunden im Sauerstoffzelt. Dann geht es wieder runter von der Line. Kurze Jauchzer. Geschafft. Ein Wahnsinn. Trotz des Erfolgs hält sich das Team mit dem großen Jubel erst einmal zurück. Es bleibt sehr konzentriert und realistisch. Herterichs erster Gedanke: „Alles ist glatt gelaufen, jetzt bloß keine Fehler mehr.“

Zurück in den heimatlichen Gefilden spukt Herterich schon das nächste Projekt im Kopf herum. Wohin es geht, auf welche Länge, in welche Höhe, darüber schweigt er sich aber aus. Nur seine Familie weiht er ein, „die zwingen mich dazu“, sagt er und lacht. Doch egal, wo es ihn noch hinverschlägt, die Zeit in den Anden vergisst er nicht. Es ist eine „Erinnerung an ein unvergleichliches Erlebnis“ – und mit dieser die Bestätigung, dass es sich lohnt, „viel Zeit und Energie“ in diesen Sport zu investieren.