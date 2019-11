Hofladen-Besitzerin stellt Einbrecher: Mann entkommt ohne Beute

Ein Mann ist in Saulgrub in einen Hofladen eingebrochen. Der Unbekannte konnte fliehen.

Saulgrub - Unangenehme Überraschung für eine Saulgruberin: Die 31-jährige hielt sich am Dienstag gegen 18.25 Uhr in ihrem Hofladen in Acheleschwaig auf. Plötzlich stellte sie fest, dass ein Unbekannter hinter der Theke bei der Kasse am Boden lag. Der Mann, der zuvor die Nebentüre aufgebrochen hatte, entfernte sich umgehend ohne Beute aus dem Geschäft und lief Richtung Ammer davon. Die Ladenbesitzer verfolgten den Täter noch kurz mit dem Auto, dieser verschwand dann aber im Wald.

Es handelt es sich um einen rund 50 bis 60 Jahre alten Mann, circa 1,65 Meter groß, schlank, nach Polizeiangaben vermutlich ein Ausländer. Er war mit einem grauen langen Mantel, einer grauen Mütze sowie einer Jeans bekleidet. Der Hund der Hofladen-Besitzer biss dem Täter in die Wade. Am Nachmittag war ein roter VW Polo mit polnischem Kennzeichen aufgefallen, der sich in diesem Bereich aufhielt. Das Auto war besetzt mit zwei Männern. Zeugen können sich an die Polizei unter Telefon 0 88 41/61 76 0 wenden.

roy

