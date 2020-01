Streit wegen Mülltonnen: Zwei Männer geraten aneinander

Ein Streit wegen Mülltonnen ist in Saulgrub eskaliert. Ein Mann stürzte dabei zu Boden und klagte anschließend über Schmerzen.

Saulgrub - Ein Streit wegen Mülltonnen ist am Donnerstagvormittag in Saulgrub zwischen zwei Männern, einer 63 Jahre alt, der andere 57, eskaliert. Der 63-Jährige drohte seinem Nachbarn zuerst Schläge an, anschließend packte er ihn der Polizei zufolge von hinten, so dass der 57-Jährige mit dem Hinterkopf an eine Steinmauer schlug und zu Boden stürzte. Gegenüber den Beamten der Inspektion Murnau gab er Schmerzen an und wollte sich in ärztliche Behandlung begeben.

red

