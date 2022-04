Rivalisierende Gruppen prügeln sich am Garmischer Bahnhof: Polizei sucht Zeugen

Von: Thomas Eldersch

In Garmisch-Partenkirchen kam es in der Nacht auf Samstag zu einer größeren Auseinandersetzung zweier verfeindeter Gruppen. © imago stock&people/Symbolbild

Zu einer ordentlichen Schlägerei kam es in der Nacht auf Samstag am Bahnhof in Garmisch. Zwei rivalisierende Gruppen trafen aufeinander - die Folge: drei Verletzte.

Garmisch-Partenkirchen - In der Nacht auf Samstag kam es am Bahnhof Garmisch-Partenkirchen zu einer größeren Schlägerei. Zwei rivalisierende Gruppen trafen aufeinander. Dann flogen die Fäuste. Am Ende gab es drei Verletzte. Die Polizei setzt jetzt auf neutrale Polizeiaussagen.

Schlägerei in Garmisch-Partenkirchen: Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Pressemitteilung schreibt, trafen die beiden Gruppen gegen Mitternacht am Freitag am Bahnhof Garmisch-Partenkirchen aufeinander. Die Mitglieder der gegnerischen Banden sollen zwischen 17 und 51 Jahre alt gewesen sein. Eine Gruppe stammte wohl aus Garmisch selbst, die andere aus Penzberg. Die Beteiligten sollen auch aus verschiedenen Ländern stammen, heißt es in der Meldung weiter.

Bei der Schlägerei soll es ordentlich zur Sache gegangen sein. Am Ende war eine Person mittelschwer und zwei weitere leicht verletzt. Die Ermittlungen in dem Fall hat nun die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen aufgenommen. Die Sachleitung liegt bei der Staatsanwaltschaft München II. Es wird ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Da beide Parteien sich gegenseitig beschuldigen, hofft die Polizei jetzt auf unabhängige Zeugenaussagen. (tel)

Polizeimeldung im Wortlaut: Wer hat die tätliche Auseinandersetzung in der Nacht von Freitag, 29., auf Samstag, 30. April 2022, um Mitternacht in unmittelbarer Nähe zum Garmisch-Partenkirchener Bahnhof (Bahnhofstraße / Partnachauenstraße) beobachtet und kann hierzu sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kripo GAP unter der Rufnummer (0 88 21) 91 70 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.