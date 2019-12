Schlüsselzuweisungen für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Weniger Geld wäre besser

Es ist das Geld, das keiner haben will und über das man sich doch so sehr freut. Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzministerium haben zwei Seiten. Je höher sie ausfallen, desto schlechter steht eine Kommune da. Und in die Gemeinden im Landkreis fließt 2020 viel Geld.

Landkreis – Thomas Schwarzenberger ist Bürgermeister von Krün. Zudem Kreis- und Bezirksrat. In dieser Funktion schaut er auf das Gesamtbild. Das gefällt ihm nicht. Die Liste an Schlüsselzuweisungen für 2020, die 21 Kommunen im Landkreis bekommen, erschrecken ihn. Weil die Zahlen nicht für die Wirtschaftskraft sprechen. „Das muss uns zu denken geben.“

Über 23 Millionen Euro fließen an 21 Gemeinden, gut 3 Millionen Euro mehr als 2019. Der Landkreis bekommt zudem 17,13 Millionen, 2019 waren es 15,86 Millionen Euro. Das allein auf schlechtere wirtschaftliche Verhältnisse zurückzuführen, wäre falsch. In diesem Fall schüttet der Freistaat auch generell mehr aus. Am grundsätzlichen Mechanismus ändert dies nichts. Die Zahlungen, bestätigt der CSU-Landtagsabgeordnete Harald Kühn, „sind natürlich auch ein Spiegelbild der strukturpolitischen Situation“. Dazu äußert sich Schwarzenberger nachdenklich. Der Tourismus habe Gemeinden vor allem im Südlandkreis monostrukturiert. „Da sind wir ein wenig abgehängt.“ Zweifellos gestaltet sich die Ansiedelung von Gewerbe – der Landkreis gilt im Landesentwicklungsprogramm als Raum mit besonderem Handlungsbedarf – als schwierig. Doch habe man sich in der Vergangenheit auch zu wenig darum bemüht. „Wir müssen selbstkritisch sagen: Wir haben zu lange zu stark auf Tourismus gesetzt.“ Generell hält der Politiker wie seine Kollegen Bayerns kommunalen Finanzausgleich, in dem die Schlüsselzuweisungen den wichtigsten Posten ausmachen, für „vorbildlich. Aber es wäre besser, wir bräuchten ihn nicht.“

Krün

Zwei Jahre lang ist Krün ohne Schlüsselzuweisung ausgekommen – die Folge aus den „fetten G7-Jahren“, sagt Schwarzenberger mit Blick auf den Politiker-Gipfel 2015. Für 2020 steht seine Gemeinde wieder auf der Nehmer-Seite: mit 156 396 Euro, dem niedrigsten Betrag aller Kommunen – Seehausen ausgenommen, das als einziger Ort ohne Zuweisung auskommt. Ein Fakt, den Schwarzenberger für seine Gemeinde erfreulich, mit Blick auf den Kreis „erschreckend“ findet. Denn Krün mit knapp 2000 Einwohnern „kann kein wirtschaftliches Zugpferd sein“.

Garmisch-Partenkirchen

Die Steuerkraft in Garmisch-Partenkirchen ist seit 2014 stetig gewachsen: von damals 694,69 Euro auf 1038,68 Euro pro Einwohner in diesem Jahr. Dennoch: Statt 6,47 Millionen Euro 2019 bekommt die Marktgemeinde 2020 gut 7,8 Millionen – satte 1,33 Millionen Euro mehr. Der Anstieg ist Rathaussprecher Martin Bader zufolge unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Steuerkraft des Marktes trotz des Anstiegs „deutlich unter dem Landesdurchschnitt des prognostizierten Zuwaches von 6,3 Prozent liegt“ – für Garmisch-Partenkirchen rechnet man 2020 mit nur 1,3 Prozent plus.

Wallgau

Hansjörg Zahler sieht’s positiv. „Wir freuen uns einfach, dass wir viel Geld bekommen“, sagt Wallgaus Bürgermeister. In seiner Gemeinde steigen die Schlüsselzuweisungen deutlich von 493 396 auf 710 388 Euro. Denn 2017, die Berechnungsgrundlage, musste Wallgau Gewerbesteuern zurückerstatten. Das hatte Zahler im Blick. „Für 2020 tut uns das Geld gut, das können wir investieren.“

Grainau

Gut 170 000 Euro fehlen Grainau 2020. Sie ist eine von fünf Kommunen im Landkreis, in der die Zuweisung sinkt. Nirgends sonst so deutlich: von 929 320 Euro in diesem auf 757 628 Euro in nächsten Jahr. „Es ist schön, wenn die Steuerkraft steigt“, sagt Bürgermeister Stephan Märkl. Damit aber erhöht sich auch die Kreisumlage. Der Kreislauf aus steigenden Einnahmen, steigenden Abgaben und sinkenden Zuweisungen führt in Grainau zu einer Nullnummer. „Erfahrungsgemäß bleibt es sich am Ende gleich.“ Was nicht heißt, dass man sich nicht etwa um hohe Gewerbesteuern und eine gesunde Wirtschaft bemüht. Jede Gemeinde stehe am liebsten auf eigenen Beinen.