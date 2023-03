Schreinerei Heinze in Eschenlohe macht Kundenträume wahr

Teilen

Arbeiten mit Begeisterung an der Erfüllung der Kundenwünsche: (v.l.) Schreinermeister Michael Heinze, Simone Heinze sowie die Azubis Jasmin Albrecht und Laurin Popp. © Barbara Jungwirth

Die Schreinerei Heinze in Eschenlohe legt großen Wert auf Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit. So geht ein Traditionshandwerk neue individuelle Wege.

Eschenlohe – Ganz hinten, versteckt im Eschenloher Gewerbegebiet In der Enz, liegt der stattliche wie beeindruckende Schreinereibetrieb von Michael Heinze. Schon von außen lässt das große Gebäude der Schreinerei Heinze aus Naturstein- und Holzwänden erahnen: hier werden keine Möbel im traditionell alpenländischen Stil gebaut, wie man das bei einer Schreinerei in einem oberbayerischen Dorf vielleicht vermuten würde. Zumindest nicht nur …

Individuell angepasste Möbel © Schreinerei Heinze

Michael Heinze (40) erblickt in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt, verbringt dort die Kinderjahre, wächst nach dem Umzug der Eltern in Garmisch-Partenkirchen auf. Ohne jegliche familiäre Vorbelastung („ich bin in unserer Familie ein Exot“), jedoch mit großer Begeisterung entscheidet er sich nach der Schule für eine Ausbildung an der Berufsfachschule für Schreiner (Schulen für Holz und Gestaltung des Bezirks Oberbayern) in Garmisch, arbeitet anschließend drei Jahre als Geselle. „Diese Berufserfahrung ist meiner Meinung nach sehr wichtig, um erste Einblicke zu bekommen“, ist der zweifache Vater überzeugt. Anschließend besucht Heinze die Meisterschule in Düsseldorf, absolviert sie erfolgreich als einer der Jüngsten. „Ich bin bewusst weggegangen, um den Horizont nach außen zu öffnen und zu schauen, wie es in anderen Gegenden ist.“

2004 kehrt Heinze in die Heimat zurück, macht sich in Eschenlohe mit seiner Firma Schreinerei Heinze selbständig, 2017 baut die Familie ein Wohnhaus an die große Werkhalle an.

Auf ein „schönes Betriebsfest zum 20jährigen Jubiläum im nächsten Jahr“ freut sich schon Ehefrau Simone. Die gelernte OP-Schwester unterstützt ihren Mann in der Firma, wo sie nur kann. Aktuell gehören zum Team zudem zwei Auszubildende, eine junge Frau und ein junger Mann – alle arbeiten unübersehbar mit Begeisterung an modernsten Maschinen, selbstverständlich mit bestem Material sowie hochwertigsten Rohstoffen. Lassen im familiengeführten Unternehmen qualitative Premium- Möbel in solider Handarbeit entstehen und damit individuelle Kundenträume wahr werden.

In der Schreinerei Heinze legt man größten Wert auf Individualität, Qualität und Regionalität, Nachhaltigkeit steht bei Produktion wie Montage im Vordergrund. Eine eigene Photovoltaik-Anlage deckt zudem den Strombedarf komplett ab, mit anfallenden Holzabfällen wird geheizt.

„Dank unserer modernen Ausstattung ist bei uns schon ein Azubi in der Lage, eine komplette Küche zu entwerfen und zu bauen“, schwärmt Michael Heinze. Stolz präsentiert er seine computergesteuerten CNC-Maschinen zur professionellen Holz- und Plattenbearbeitung, zeigt Beispiele moderner 3D-Planung am großen Bildschirm. Fotorealistische Darstellungen ersetzen heutzutage frühere Papierskizzen, sämtliche Planungsschritte können sofort dreidimensional begutachtet und spontan adaptiert werden. Soll dieses Möbelteil angebaut werden oder doch nicht? Gefällt mir meine Küchenfront in Rot, oder ist sie in Holzoptik schöner? Faszinierend die unzähligen Möglichkeiten, die etwa HP2-beschichtete Oberflächen bieten – die Dekorvielfalt lässt staunen. Man wählt in der Schreinerei Heinze zwischen sämtlichen Holz- sowie Steinoptiken wie Beton, Schiefer und Granit oder auch Gewebeoptiken, etwa Leinen.

Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit © Schreinerei Heinze

„Diese Oberflächen sind viel unempfindlicher und günstiger als Echtholzfurniere, da kann man viel Geld einsparen – wir können individuelle Küchen im selben Preissegment bauen, wie sie im Möbelhaus angeboten werden“, erklärt Schreinermeister Michael Heinze. Er deckt je nach Kundenwunsch das komplette Spektrum an Materialien ab, sei es Echtholz oder etwa edle Schleiflackierung - die gilt bis heute mit ihrer extrem harten und homogenen Oberfläche als besonderes Gütekriterium im Möbelbau.

Dass auch Sonderwünsche wie etwa beleuchtete Schubladen oder Türen mit Sensoröffnung realisierbar sind, dafür liefern deckenhohe rot-graue Schränke in Heinzes Büro einen sichtbaren, beeindruckenden Beweis.

Ob Schränke, Regale, Betten, Sitzmöbel oder Treppen, ob für Küche, Wohn- oder Schlafzimmer, Diele oder Bad, ob unter eine Treppe oder in die Dachschräge – Michael Heinze erfüllt für jeden Raum im Haus Träume, findet für jede Ecke eine Lösung.

Möbel „fürs Leben“ © Schreinerei Heinze

Dieser Mann liebt seinen Beruf, lässt mit Freude und Begeisterung Möbel „fürs Leben“ entstehen, begegnet seinen Kunden auf Augenhöhe – das ist sofort spürbar. Grund genug, den Weg ins Gewerbegebiet In der Enz in Eschenlohe zu nehmen und die Schreinerei Heinze kennenzulernen! (Text/Bild: Barbara Jungwirth)

Kontakt

Schreinerei Michael Heinze

In der Enz 11

82438 Eschenlohe

Tel.: 08824-929016

Fax: 08824-929412

Mail: info@schreinerei-mh.de

www.schreinerei-mh.de