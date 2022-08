Schulbus: Murnauer Firma kündigt wegen Spritpreisen

Von: Roland Lory

Zwar sind im Moment Ferien: Diese Kinder haben sich fürs Foto dennoch mit Schulranzen an der Bushaltestelle Kohlgruber Straße/Ecke Pessenbacher Straße aufgestellt. © Dominik Bartl

Eltern und Grundschulkinder in der Marktgemeinde Murnau müssen sich umstellen. Denn der Bustransport wird künftig anders laufen als gewohnt. Dies hat mit den hohen Spritpreisen zu tun, die an den Tankstellen aufgerufen werden. Ein alteingesessenes Busunternehmen hat gekündigt.

Murnau – Seit Jahrzehnten fährt das Murnauer Busunternehmen Schretter Schüler zu den Bildungseinrichtungen. Zuletzt transportierte es Kinder auf der Linie Westried zur James-Loeb-Grundschule und auf der Linie Achrain zur Emanuel-von-Seidl-Grundschule. Doch im neuen Schuljahr wird dies nicht mehr so sein. Denn Schretter hat gekündigt. „Wegen der stark gestiegenen Spritpreise“, sagt Robert Schretter, neben seiner Schwester Irene Geschäftsführer des Unternehmens. „Es ist uns nichts anderes übrig geblieben.“ Daraufhin führte der Markt Murnau eine Ausschreibung durch. Schretter reichte ein Angebot mit deutlich höheren Preisen ein. Doch zum Zug kam die Firma nicht. Die Offerte, nur mittags zu fahren, habe die Gemeinde nicht angenommen worden, sagt Schretter.

Das Problem ist laut Rathaussprecherin Annika Röttinger, ein geeignetes Busunternehmen zu finden, das die Fahrten übernehmen kann. Dies klang Anfang August auch in der Sitzung des Marktgemeinderats an. Kämmerer Josef Brückner sagte, es sei zu befürchten, dass ein neuer Anbieter „die derzeitigen Kraftstoffpreise weitergeben wird und die Budgetsummen nicht ausreichend sein werden“.

Die betreffenden Fahrten will die Gemeinde ab dem neuen Schuljahr laut Röttinger sowohl mit dem RVO, als auch mit einem privaten Busunternehmehen abdecken. Eltern sind über die Änderung nicht erfreut. Der RVO-Bus sei eh schon „rappelvoll“, betont Ulrike Schorn, die zwei Grundschulkinder hat. Auch der Bus, der im Zuge des Schienenersatzverkehrs unterwegs ist, sei „knallevoll“. Schorns Befürchtung: „Da können wir uns den ganzen Winter krank melden.“ Wegen Corona nämlich. Die Mutter ist zudem überzeugt: „Die Kinder kommen entspannter in die Schule“, wenn der Bus nicht so mit Passagieren gefüllt ist.

Schorn würde sich wünschen, dass jemand im RVO-Bus für Ruhe und Ordnung sorgt. Lob gibt’s für Schretter. Die Eltern hätten „ein ganz sicheres Gefühl“ mit der Firma gehabt. „Es war brilliant, wie die das gemacht haben.“ Schorn hofft, dass der alte Zustand eines Tages wiederhergestellt werden kann.

Die Eltern wissen von der Änderung beim Transport, weil die Leitung der James-Loeb-Grundschule eine Rundmail verschickte.