Verfahren: Bus kommt nicht mehr vom Fleck

Feuerwehreinsatz am Dienstag in Schwaigen

Die Freiwillige Feuerwehr Eschenlohe hat am frühen Dienstagmorgen ausrücken müssen. Denn in Schwaigen war ein Busfahrer mit seinem Gefährt in ein Schlamassel geraten.

Schwaigen - Der Hilferuf ging gegen 5.30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle ein. Ein Bus, der normalerweise im Rahmen des Schienenersatzverkehrs im Einsatz ist, steckte in Schwaigen im Moos fest. Als er umdrehen wollte, kam er nicht mehr von der Stelle. Der Mann wollte nach eigenen Angaben nach Oberau, um dort sein Quartier zu beziehen, Fahrgäste waren nicht an Bord.

Der Bus hätte die Straße gar nicht benutzen dürfen. Denn schon an der Zufahrt steht ein Hinweis, dass das Maximalgewicht auf 3,5 Tonnen begrenzt ist. Das „Anlieger frei“- Schild missachtete der Mann ebenfalls. Nach Polizeiangaben folgte der Busfahrer seinem Navi.

Eschenlohes Kommandant Franz Steffl war sofort klar, dass die Feuerwehr nur zum Absichern benötigt wird. Zum Bergen musste ein Spezialunternehmen kommen. Erst nach Stunden konnte der Bus – ein MAN Lion’s City – zurück auf die Straße gezogen werden. Die Polizei Murnau hat die Ermittlungen übernommen. Zur Identität des Fahrers konnte die Inspektion keine Angaben machen. Die Halterin stammt aus Nagold.

db