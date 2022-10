Elterntaxi statt Schulbus: Kinder verpassen dauernd Anschlüsse - SEV nach Zugunglück ist das Problem

Fährt pünktlich ab: der Bus, der mittags vom Murnauer Bahnhof nach Grafenaschau verkehrt. Allerdings startet er zu früh für die Schüler, die mit dem Ersatzverkehrsbus aus Garmisch-Partenkirchen kommen. © Dominik Bartl

Grafenaschauer Eltern sind genervt. Denn ihr Kinder verpassen den Schulbus-Anschluss in Murnau. Es gibt ein Koordinationsproblem.

Grafenaschau/Murnau – „Wir fallen immer hinten runter“– so fasst Conny Brunn die Situation zusammen. Die Grafenaschauerin, die auch im Gemeinderat sitzt und zwei Schulkinder in Garmisch-Partenkirchen hat, ärgert sich über die fehlende Koordination zwischen Linienbus und Schienenersatzverkehr (SEV). Konkret geht es ihr um die Abstimmung mit der Schulbuslinie 9621, die vom RVO betrieben wird. Auf diese Linie sind ihre Kinder angewiesen, wenn sie vom Bahnhof Murnau in Richtung Grafenaschau nach Hause wollen.

Als die Züge vor dem Zugunglück in Burgrain noch regulär fuhren, war der Umstieg kein Problem: Von der Ankunft des Zuges um 13.32 Uhr bis zur planmäßigen Abfahrt des Busses am Murnauer Bahnhof um 13.47 Uhr war noch genügend Puffer. In Zeiten des Schienenersatzverkehrs jedoch verpassen sich die Busse von Garmisch-Partenkirchen und nach Grafenaschau regelmäßig – und das nur um wenige Minuten. Ankunft des SEV-Busses aus Garmisch war in Murnau erst um 13.50 Uhr oder gar später. Keine Chance für die Kinder, so pünktlich von der Schule nach Hause zu kommen.

Die Folge: Conny Brunn und die anderen Grafenaschauer Eltern müssen sich per WhatsApp-Gruppe organisieren und die Kinder täglich am Murnauer Bahnhof abholen. Das Landratsamt hat auf das Problem reagiert und dem RVO die Anweisung gegeben, zehn Minuten am Murnauer Bahnhof zu warten. So sollte der Anschluss vom Schienenersatzverkehr an den Linienbus sichergestellt werden. Diese Taktik geht mehr schlecht als recht auf – manche Busfahrer warten, andere nicht. Erschwert wird dies durch den Umstand, dass die Busfahrer auf der Linie häufig wechseln und sich die neue Direktive so nur schwer kommuniziert.

Chaos beginnt schon in Garmisch-Partenkirchen

Das Chaos im Schienersatzverkehr beginne oft schon in Garmisch-Partenkirchen, erklärt Conny Brunn. „Der eine Bus bleibt in Oberau stehen und fährt nicht weiter, in Garmisch werden Kinder teilweise aus den Bussen geschickt. Ein Bus kommt in Murnau an, der andere wieder nicht.“

De facto hätten die Kinder aus den Garmisch-Partenkirchener Schulen seit dem Ende der Sommerferien keine zuverlässige Busverbindung. Einzig die Murnauer Schüler könnten die Verbindung nach Grafenaschau problemlos in Anspruch nehmen.

Oft begegnen Brunn und ihre Kinder dem Bus sogar, wenn sie auf dem Weg zurück nach Grafenaschau sind. Auf Höhe Hermannswies passieren sie das Gefährt – das quasi leer dieselbe Strecke fährt. Die zuständige RVO-Niederlassung in Weilheim war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Direktive funktioniert nicht

Florian Diepold-Erl vom Landratsamt Garmisch-Partenkirchen bedauert, dass die Anweisung an die Busfahrer in der Praxis nur selten funktioniert. Mittags gebe es keine Expressbusse nach Murnau. Somit sei der Anschluss nach Grafenaschau oft leider nicht zu schaffen, wenn die Busfahrer aus Unwissenheit nicht auf den Schienenersatzverkehr warten.

Brunn und die anderen Eltern müssen den Holdienst obendrein aus eigener Tasche finanzieren – eine Erstattung der Spritkosten steht bisher aus.

Günter Hopfensperger ist im Landratsamt für die Schülerbeförderung zuständig und sieht finanziell kaum Möglichkeiten, die Eltern zu entschädigen. Grundsätzlich sei die Verbindung durch die Direktive gesichert, somit könnten Erstattungen nicht einfach pauschal ausgezahlt werden. Wenn überhaupt, müsse im Einzelfall unter Berücksichtigung der individuellen Fahrzeit und des Alters der Kinder geprüft werden, ob eine Entschädigung möglich sei.

Die Situation ist für die Grafenaschauer ein Ärgernis – auch der Schwaigener Bürgermeister Hubert Mangold (UVV) wünscht sich eine Besserung für die Schüler. Er lobt den guten Kontakt zum Landratsamt, das sich mit der „10-Minuten-Variante“ um eine Lösung bemüht habe. Der Ball liege nun beim RVO, der den Anschluss an die SEV-Busse sicherstellen müsse.

Ein Ende der Misere ist laut Diepold-Erl jedoch bald in Sicht. Er erhält wöchentlich vom Infrastrukturbetreiber DB Netz Auskunft über den Fortschritt der Bauarbeiten auf der Bahnstrecke. Demnach sollen die Streckenabschnitte von Murnau nach Garmisch-Partenkirchen am 16. November, von Garmisch-Partenkirchen nach Mittenwald am 10. Dezember und von Murnau nach Oberammergau am 11. Dezember wieder freigegeben werden. Rollen die Züge, ist der Umstieg nach Plan wieder möglich.

Aaron Jungwirth

