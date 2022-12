Gesucht: Investor für Landgasthof - Planer stellt Konzept für Lindenhof-Areal in Grafenaschau vor

Von: Rafael Sala

Stellt den Räten das Konzept zur Bebauung des Lindenhof-Areals vor: Dominik Junold (h.l.). Im Vordergrund: Bürgermeister Hubert Mangold. © Sala

Eine lebendige Gastronomie, Ferienappartements, therapeutische Einrichtungen, Biergarten, überhaupt ein Treff für Jung und Alt: Es kommt mächtig Schwung in das Projekt „Belebung des Ortskerns“ auf dem ehemaligen Lindenhof-Areal in Grafenaschau. Ein Grobkonzept liegt inzwischen auf dem Tisch. Doch es wird Mühe kosten, einen Investor und einen Pächter für den Landgasthof zu finden.

Grafenaschau – Es soll nichts Übertriebenes werden, nichts, was den Rahmen sprengt – denn Grafenaschau ist mit Garmisch-Partenkirchen, Farchant oder Grainau nicht zu vergleichen, in puncto Tourismus trennen die Gemeinden Welten. „Wir sind kein Eldorado für den Wintertourismus“, sagte Dominik Junold von der Planungsgesellschaft Credo.vision in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Rathaus. Dort stellte er den Volksvertretern das Konzept für das Mega-Thema der kleinsten Kommune im Landkreis vor: die Wiederbelebung des ehemaligen großen Lindenhof-Areals mitten im Ortskern, in unmittelbarer Nähe zum Rathaus und zum Dorfladen. Die Gemeinde hatte das Grundstück Ende vergangenen Jahres für rund 2,3 Millionen Euro gekauft. Vorheriger Eigentümer war die Innere Mission mit Sitz in München.

Das Ziel ist klar umrissen: Das knapp 11 000 Quadratmeter große Areal soll eine kräftige Frischzellenkur erfahren, mit einer lebendigen Gastronomie, Service-Appartements, Räumen für Treffen und Veranstaltungen, Praxen und einer Tiefgarage für den gesamten Ortskern. Konkret denkt Junold an 40 Zimmer und 20 Wohnungen, einen Biergarten mit 150 und einer Gaststube mit 50 Plätzen und therapeutischen Anwendungsräumen, darunter eine Physiotherapie und ein Massagestudio. So weit zu den Eckdaten, die das Planungsbüro in Zusammenarbeit mit Bürgermeister Hubert Mangold (UVV) und dem Gemeinderat entworfen hatte.

Beliebtes Ziel im Sommer

Dass Besucher kommen werden, und zwar in beträchtlicher Zahl, dürfte feststehen. Denn der attraktive Ort am Rande des Murnauer Mooses und in unmittelbarer Nähe zur Zugspitzregion ist im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel, vor allem für Radfahrer und Wanderer. Aber eben nur in der warmen Jahreszeit. „Schwierig wird es, die Räume im Winter zu füllen“, lautete die Einschätzung des Credo.vision-Geschäftsführers. Da wird es für den potenziellen Betreiber schwierig bis unmöglich werden, die Kassen zu füllen. Da das natürlich auch der Investor weiß, könnte er im Vorfeld abgeschreckt werden – beziehungsweise die Suche nach einem solchen könnte sich beträchtlich in die Länge ziehen. Genau vor diesem Problem steht jetzt Grafenaschau. Denn die Kosten für die Errichtung des Baukomplexes – gedacht ist derzeit an drei Gebäudeteile – werden sich in einem Bereich zwischen acht und zehn Millionen Euro bewegen, „das dürfte realistisch sein“. Er wolle aber nicht ausschließen, dass das Investitionsvolumen noch weiter nach oben klettert bis hin zu 15 Millionen Euro. Im Gegenzug kann der Betreiber, wenn alles gut läuft, mit einem jährlichen Umsatz von zwei Millionen Euro rechnen. Zum Vergleich: In den größeren Biergärten im Raum Murnau fließen rund drei Millionen Euro in die Kassen. „Das ist nicht sonderlich gut, aber auch nicht sonderlich schlecht.“

Es wird also darauf hinauslaufen, in den Sommermonaten so viel wie möglich zu bieten – eine Perspektive, die auch nach Einschätzung Mangolds mehr als gegeben ist, „schließlich kommen die Leute in diesen Monaten in Scharen zu uns“. Klar ist auch: Der künftige Pächter muss es ernst meinen, langfristig kalkulieren und willens sein, Durststrecken zu überwinden. Mit anderen Worten: Er muss den Betrieb zu einer Herzenssache machen. Es darf alles andere als ein Schnellschuss sein. „Da muss viel Arbeit reingesteckt werden“, unterstrich Junold. „Es müssen Leute sein, die wissen, was sie tun.“

Zweitwohnungen vermeiden

Gemeinderatsmitglied Markus Jais (UVV) regte an, die Suche nach einem Investor jetzt mit Nachdruck voranzutreiben. Das Gremium trieb auch die Frage um, in welchem Umfang die künftigen, als „Service-Appartements“ bezeichneten Ferienwohnungen zu vermieten sind. Auf jeden Fall will man vermeiden, dass hier ein Modell geschaffen wird, das langfristiges Wohnen ermöglicht, etwa im Sinne einer Zweitwohnungsnutzung. Andererseits ist der Bedarf nach Mitarbeiterwohnungen im Landkreis immens, „man denke nur an die Unfallklinik in Murnau“, wie Junold ausführte. Im Gespräch ist eine Belegungszeit von maximal sechs Monaten. Derzeit. Aber es kann sich noch vieles ändern.

