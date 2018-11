Komplizierter Schulheimweg

Der Staffelseebus ist bald Geschichte. Ein Problem ist das nicht nur für Autolose, sondern auch für Buben und Mädchen aus Schwaigen, die in Murnau oder Garmisch-Partenkirchen zur Schule gehen. Nach dem Nachmittagsunterricht gestaltet sich der Heimweg nun schwieriger als bisher.

Schwaigen – Nicht mehr lange, und der Staffelseebus gehört der Vergangenheit an. Anfang Dezember ist es soweit. Wie berichtet, entschied der Kreistag, den Vertrag nicht mehr zu verlängern. Die Gemeinde Schwaigen kämpft schon seit Längerem für den Erhalt des Busses und eine Stärkung des Nahverkehrs. Und auch viele Eltern in Schwaigen/Grafenaschau, deren Kinder weiterführende Schulen in Murnau besuchen, sind dafür, dass die Linie weiterhin bestehen bleibt. Nachmittags kommen ihre Kinder sonst nicht mehr so ohne weiteres nach Hause.

Die RVO, die im Sommer die Konzession erhielt, fährt mittags um 13.38 Uhr von der Sollerstraße und um 13.50 Uhr vom Bahnhof in den Ort. Das Landratsamt nahm mit betroffenen Eltern aufgrund dieses Problems Kontakt auf, denn der Landkreis ist für die Beförderung der Schüler zum Pflicht- und Wahlpflichtunterricht an den weiterführenden Bildungseinrichtungen zuständig. Auch Cornelia Brunn aus Grafenaschau bekam einen Brief. Wie viele Eltern wünscht sie sich, dass weiterhin ein Bus nachmittags nach Grafenaschau eingesetzt wird. Auf Nachfrage beim Landratsamt zeigt sich jedoch, dass dies nicht so einfach ist. „Aufgrund der unterschiedlichen (Pflicht-)Nachmittagsunterrichte der einzelnen Schüler ist es kaum möglich, zusammengefasste Beförderungen per Schulbus zu organisieren“, schreibt Sprecher Stephan Scharf. „Bei der Auswahl der Beförderung ist auch die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. So ist es nicht möglich, für einzelne Schüler einen eigenen Bus verkehren zu lassen.“ Eine alternative Option wäre, dass die Eltern ihren Nachwuchs – gegen eine Entschädigung in Höhe von 25 Cent pro gefahrenen Kilometer – selbst abholen.

Doch dies hält Brunn, die als Krankenschwester arbeitet, für keine Lösung. „Wenn ich Spätdienst habe, kommen die Kinder nicht heim.“ Sie weiß auch von vielen anderen Eltern, die damit ein Problem hätten. „Heutzutage üben eben oft Vater und Mutter einen Beruf aus.“

Eine weitere Option wäre, dass die Schüler mit dem Zug von Murnau bis zur Haltestelle Westried fahren. Aber auch von dort aus müsste sie ein Bus nach Hause bringen, sagt die zweifache Mutter. Doch auch die Zugfahrten haben ihre Nachteile. Kinder, die Nachmittagsunterricht bis 14.30 oder 15.30 Uhr haben, müssten in Murnau über eine Stunde lang warten, um den Zug nach Westried zu erwischen. Und auch die Kinder, die nach dem regulären Schulschluss mit dem Bus fahren, müssen beinahe 40 Minuten warten. Bislang fuhren sie um 13.08 Uhr nach Hause.

Mehrfach schilderte Brunn dem Landratsamt die Situation. „Die waren immer sehr bemüht“, betont sie. Derzeit sei man mit den betroffenen Eltern in Kontakt, um eine Lösung zu finden, teilt auch Scharf mit.

Brunn und viele Eltern finden, es müsse ein ganzheitliches Konzept her, das die Familien entlastet – auch dem Klimaschutz zuliebe. Müssten mehr Eltern mit ihren Autos nach Murnau fahren, um ihr Kind abzuholen, verursache dies auch mehr Kohlendioxid. „Das tun natürlich auch Busse, die leer herumfahren“, räumt die Mutter ein und bezieht sich damit auf das hohe Defizit und die geringe Auslastung, die zur Einstellung des Staffelseebusses geführt haben. Sie versteht, dass man wirtschaftlich handeln müsse. Wenn der Bedarf da ist, müsse man dem jedoch ebenfalls nachkommen und sich gegebenenfalls mit anderen Gemeinden zusammentun.

Die Kritik von Schwaigens Bürgermeister Hubert Mangold, dass Schülerbeförderung und öffentlicher Verkehr nicht gemeinsam betrachtet werden und die Schülerfahrten bei der Zählung der Fahrgäste nicht miteinberechnet wurden, kann sie deshalb auch nachvollziehen. Auch sie findet es wichtig, Grafenaschau an den Nahverkehr anzuschließen. „Auch wegen der älteren Leute.“ Politiker sprächen schließlich ständig davon, den öffentlichen Nahverkehr stärken zu wollen.

Behördensprecher Scharf weist indessen darauf hin, dass es bei der Line 9621 (Staffelseebus) einen „eigenwirtschaftlichen Teil (auf eigene Rechnung)“ gibt, „der vom RVO auch weiterhin betrieben wird“. Mit diesem werde auch zukünftig der Schülertransport zum großen Teil abgewickelt. „Auf Kosten des Landkreises (gemeinwirtschaftlich) wurden darüber hinaus zusätzliche Fahrten angeboten, um eine bessere Anbindung von Grafenaschau nach Murnau zu schaffen. Bei der Ermittlung der Fahrgastzahlen wurden deshalb auch nur die Fahrgäste gezählt, die bei den vom Landkreis bezahlten Fahrten an Bord des Busses waren.“

