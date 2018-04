An diesem Ort sollen sich Paare bald trauen können

Auf dem Hörnle geht‘s auch. Nun möchte die Gemeinde Schwaigen nachziehen und Trauungen in freier Natur ermöglichen. Die Stelle bietet sich laut Bürgermeister ohnehin an.

Schwaigen - Bei der Gemeinde Schwaigen sind in der Vergangenheit immer wieder Anfragen für Trauungen in freier Natur eingegangen. Diesem Wunsch trägt die Kommune nun Rechnung. Sie will eine Fläche am Fuchsloch dafür verwenden. Dies beschloss der Gemeinderat. Der Grund gehört den Bayerischen Staatsforsten. Mit diesen will die Gemeinde einen Vertrag schließen. Die Stelle bietet sich nach den Worten von Bürgermeister Hubert Mangold (parteifrei) an, „weil wir das Fuchsloch eh herrichten wegen des Glashüttenrundwegs“.

Roland Lory

