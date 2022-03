„Seehaus“ soll Flüchtlingsdomizil werden: Bis zu 80 Ukrainer könnten Bleibe finden - Vertrag noch nicht unterzeichnet

Von: Roland Lory

Blick von oben: Im „Seehaus“ (im Vordergrund) könnte bald wieder Leben einkehren. Doch zunächst müssen die Räume in Schuss gebracht werden. © Bartl

Viele ukrainische Flüchtlinge kommen im Blauen Land bei Privatleuten unter. Doch auch andere Lösungen stehen zur Debatte. Neuerdings rückt eine Immobilie in den Fokus, die schon vor ein paar Jahren als Unterkunft für Geflüchtete im Gespräch war.

Seehausen/Murnau – Der Seehauser Gasthof Stern platzte im Dezember 2015 aus allen Nähten. Drei Stunden lang informierten sich 250 Bürger damals über die Unterbringung von Flüchtlingen in der BRK-Immobilie „Seehaus“. Dabei wurde deutlich, dass in der Bevölkerung gewisse Ängste grassierten. Doch aus den Plänen, Schutzsuchende dort unterzubringen, wurde nichts (wir berichteten).

Gut sechs Jahre später ploppt das Thema wieder auf. Bis zu 80 Geflüchtete aus der Ukraine könnten in dem Objekt unterkommen. Einen Vertrag mit der Sozialservice-Gesellschaft (SSG) des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH gibt es bis dato noch nicht. Es hat aber eine Ortsbegehung stattgefunden. In dem Gebäude Flüchtlinge unterzubringen, sei „machbar“, sagt Stephan Scharf, Sprecher des Landratsamts Garmisch-Partenkirchen. „Aber es muss einiges hergerichtet werden.“ Scharf nennt unter anderem WCs, Armaturen und Waschbecken. Auch Herde müssten installiert, die Elektrik und der Brandschutz angeschaut werden. „Das ist nicht zügig beziehbar“, betont Scharf. Ein Problem ist: Handwerker sind momentan schwer zu bekommen. Der Freistaat Bayern trägt grundsätzlich die vollen Kosten. Die Kreisbehörde ist dafür verantwortlich, die Räume zu organisieren und zu ertüchtigen.

SSG: Zwei Jahre denkbar

„Bislang gibt es noch keine konkreten Gespräche mit dem Landratsamt über die Mietdauer“, teilt SSG-Geschäftsführer Christian Pietig mit. „Aus meiner Sicht wäre ein Zeitraum von zwei Jahren denkbar – das ist aber noch nicht besprochen und verhandelt.“ Das Landratsamt strebt laut einem Sprecher langfristige Verträge an.

Seehausens Bürgermeister Markus Hörmann (CSU) sieht in der Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen im Seehaus „in der derzeitigen Situation kein Problem“. Im Vergleich zu 2015 gebe es „eine andere Wahrnehmung in der Bevölkerung“.

Eigentlich verfolgt das Rote Kreuz in Seehausen und in Murnau (Garhöll) andere Pläne. Unten am See soll neben dem Seehaus eine stationäre Pflege neu errichtet werden. Wenn der Bau steht, ziehen dort die Garhöll-Bewohner ein. Dann wird oben saniert und unten das Seehaus abgerissen. An der besagten Stelle soll dann eine Seniorenresidenz entstehen. Um all dies zu stemmen, hat das Rote Kreuz mit der Terragon AG einen Partner ins Boot geholt.

Doch es muss noch Baurecht geschaffen werden. „Hierzu sind wir seit Februar 2021 mit den beiden Gemeinden und dem Landratsamt in intensiven Gesprächen“, sagt Pietig. „Wir hatten gehofft, einen Weg zu finden, der zu Rechtssicherheit über das Baurecht in 2022 geführt hätte. Dies ist uns leider nicht gelungen. Die beiden Gemeinden halten rechtlich einen anderen Weg für erforderlich, den wir jetzt beschreiten werden.“ Die entsprechenden Anträge seien gestellt beziehungsweise würden zeitnah eingereicht.

Hörmann: Dinge „gescheit“ regeln

Die SSG hätte gern mit Befreiungen vom Bebauungsplan gearbeitet. Doch daraus wird nichts. Die SSG „wollte deutlich abweichen vom Bebauungsplan“, sagt Hörmann. Das gesamte Projekt sei zwar im Sinne aller. „Aber es sollte gescheit geregelt werden“, unterstreicht der Bürgermeister.

Kurz und gut: Das Vorhaben des Roten Kreuzes und der Terragon zieht sich in die Länge. Pietig bedauert das. „Wir alle wollen das möglichst rasch machen“, sagt der Geschäftsführer. Er mutmaßt, dass das Rote Kreuz und die Terragon frühestens 2023 Klarheit in Sachen Baurecht haben werden.

Das Investitionsvolumen ist jedenfalls beträchtlich: Ende vergangenen Jahres war von 50 bis 60 Millionen Euro die Rede.

