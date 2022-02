Auf den Spuren von Elvis: Rock’n-Roll-Spaß im Internet

Von: Christof Schnürer

Einer schöner als der andere: Bei (vorne v. l.) Frank Zwertetschka, Hardi Wörle, (hinten v. l.) Dirk Strätgen, Michael Krüger, Gottfried Tischler und Franz Matschl vom Verein „Da Sea is inser“ grassiert unzweifelhaft das Rock’n-Roll-Fieber. © Andreas Mayr

Der Seehauser Kultverein „Da Sea is inser“ verlegt sein Faschingstreiben kurzerhand ins Internet. Mit einem Foto-Wettbewerb. Bis 25. Februar läuft die Gaudi.

Seehausen – Lange Mähne, Plateau-Schuhe, knallige Klamotten, Sonnenbrille – wenn das Rock’n-Roll-Fieber ausbricht, hat selbst Corona keine Chance – zumindest in Seehausen. Dort fällt zwar zum zweiten Mal in Folge das legendäre Maschkeratreiben am Faschingssamstag dem hartnäckigen Virus zum Opfer, aber die Führungsriege vom Verein „Da Sea is inser“ versucht trotzdem, für gute Stimmung rund um den Staffelsee zu sorgen.

Mit einem Online-Fasching entführt das nimmermüde Narren-Komitee diesmal nicht nur in die virtuelle Welt, sondern es will obendrein den Rock’n-King beziehungsweise die Rock’n-Roll-Queen suchen.

„Wir probieren das einfach mal“, meint Hardi Wörle, der als Schriftführer tätig ist. Bei einer Männerrunde haben der „Maurer“ und seine Vorstandskollegen – natürlich corona-konform – die letzten Details besprochen. „Die Idee dazu hatten wir schon vergangenes Jahr“, verrät Wörle. Geistiger Urheber dieser Internet-Version war übrigens mit Michael Krüger ohnehin einer der Hauptvertreter der Abteilung Gaudi-Attacke.

So funktioniert das Ganze:

Wie sieht der Online-Fasching nun konkret aus? Ab diesem Samstag können in den Kategorien Einzel und Gruppe elvis-verdächtige Fotos an „Da Sea is inser“ geschickt werden. „Anmeldeschluss ist der Ruaßige Freitag, 25. Februar, 12 Uhr“, präzisiert Wörle. Pro Teilnehmer dürfen es nicht mehr als drei Motive sein. „Wir nehmen aber keine Videos.“

Mit anderen Worten: Ab sofort sollten sich alle Oberland-Presleys, Bill-Haley-Schmalzlocken oder Staffelsee-Hüftschwinger in bunt-schrägen Fummel werfen, eine Klampfe in die Hand nehmen und losgrooven. Ist der Schnappschuss im Kasten, ab mit ihm an die Organisatoren – und zwar per E-Mail. Die entsprechende Adresse findet sich auf der Homepage www.da-sea-is-inser.de. „Eine unabhängige Jury kürt dann die Sieger.“ Laut Wörle werden diese am Faschingssonntag, 27. Februar, bekanntgegeben. Zu gewinnen gibt’s einen Preis sowie Freikarten für den Fasching 2023 – der soll dann wieder in der realen Welt steigen.