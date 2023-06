Ergreifend schönes, gelebtes Brauchtum in Seehausen

Teilen

Mit traumhaftem Wetter sind die Teilnehmer der Seeprozession gesegnet. © Constanze Wilz

„Ergreifend schön“ sagt ein Teilnehmer und damit ist alles gesagt. Zu einer einmal mehr beeindruckenden Fronleichnamsprozession ist es am Donnertag in Seehausen gekommen. Und das - im Gegensatz zum vergangenen Jahr - bei perfekten Bedingungen. Die Sonne strahlte, die Teilnehmer fuhren in Scharen zur Andacht auf die Insel Wörth.

Seehausen – Wenn der Wettergott mitspielt, können manche Dinge so einfach sein. Wie zum Beispiel die traditionelle Fronleichnamsprozession auf dem Staffelsee. Die Gläubigen wurden mit blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein belohnt, während sie auf dem Teppich aus Grasschnitt durch das Fischerdorf Seehausen marschierten. Dort waren Altäre aufgebaut, Birkenstämmchen und Flaggen zierten die Häuser. Liebevoll gestaltete Blütenmuster waren auf dem Boden drapiert. Um all das vorzubereiten, waren etliche Dorfbewohner seit der Morgendämmerung auf den Beinen. Belohnt wurde ihre Mühe mit einer Prozession, die schöner nicht hätte sein können. Eine Feierlichkeit, deren Rituale und Abläufe seit der ersten Durchführung 1935 festgelegt sind.

Völkerwanderung auf der Insel Wörth: In Scharen pilgern die Teilnehmer zur Andacht mit Pfarrer Thomas Renftle. © Constanze Wilz

An der Bootslände angekommen, bestieg Pfarrer Thomas Renftle mitsamt Eskorte die festlich geschmückte Fähre. Begleitet von zahlreichen Booten ging es dann hinaus aufs Wasser. Erste Station war die Jakobsinsel, danach legten die Teilnehmer an der Insel Wörth an, wo die Seehauser Pfarrei ihren Ursprung hat. Alles verlief reibungslos. Davon war besonders der Zweite Seehauser Bürgermeister Karl Widmann begeistert: „Das windstille Wetter ist ideal. Man kann einfach hinfahren, dasein, fertig.“

Rote Fahnen, blauer Himmel: So prächtig zeigt sich der Zug auf der Insel. © Constanze Wilz

So unkompliziert ist es nicht immer. Alles steht und fällt mit der Witterung – und wenn es regnet, fährt niemand hinaus. Manchmal muss die Prozession auch mitten drin abgebrochen werden, wie beispielsweise im vergangenen Jahr: Als die Fähre bereits an der Wörth angelegt hatte, war der Himmel bedrohlich verdunkelt. Eine religiöse Andacht in der Simpertkapelle war also nicht möglich – im Eiltempo flohen die Teilnehmer vor der nahenden Wetterfront.

Heuer gab es aber keinen Grund zur Eile, es herrschte Idylle pur. Unter dem „Himmel“ aus feinem Stoff trug Pfarrer Renftle das Allerheiligste in der Monstranz über das Eiland. Dazu spielte Blasmusik auf, es wurde gesungen und gebetet. Die Farben bestickter Fahnen hoben sich von der leuchtend grünen Wiese ab, die Beteiligten präsentierten sich in ihrer schönsten Tracht.

Einige hundert Schaulustige verfolgten das Geschehen. In Ruderbooten, auf dem Deck der MS Seehausen oder auch vom Land aus. Aber es herrschte kein enormer Andrang wie im Vergleich zu den Vorjahren. Karl Widmann ist darüber alles andere als betrübt. „Das ist immerhin ein kirchliches Zeremoniell und kein Spektakel“, sagt der Zweite Bürgermeister. So waren überwiegend Einheimische vertreten sowie eben Menschen, die einen Bezug zu diesem katholischen Hochfest haben. Darunter Wolfgang Walter, Dauercamper auf der Halbinsel Burg. „Brauchtum muss gelebt werden“, findet er. Dem konnte sich Peter Stumpf, der 15 Jahre in Seehausen gewohnt hat und der Prozession aber auch weiterhin treu bleibt, nur zustimmen: „Solche Traditionen sind wichtig, weil sich die Gesellschaft daran orientieren kann.“ Davon ist der Peitinger absolut überzeugt. Kurz und knapp fasst Uli Hubal aus Seehausen seinen Eindruck von der bayernweit einmaligen Seeprozession zusammen: „Ergreifend schön.“ Und damit ist alles gesagt. CONSTANZE WILZ

Die Teilnehmer starten an der Bootslände in Seehausen. © Constanze Wilz