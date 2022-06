Fronleichnamsprozession auf dem Staffelsee: Seehauser nehmen nach zwei Jahren Pause ihre Tradition wieder auf

Die geschmückte Fähre, unter anderem mit den Geistlichen und der Monstranz, gleitet über den See und hält sowohl an der Jakobsinsel als auch an der Wörth an. © Constanze Wilz

Ein Freudentag: Ihre tiefverwurzelte Tradition konnten die Seehauser nach der Corona-Zwangspause nun wieder aufnehmen. Mit zeitlichem guten Timing angesichts des Gewitters.

Seehausen – Über die Lautsprecher der MS Seehausen ertönt das Vaterunser. Der Himmel ist bedeckt und die Gläubigen marschieren bei angenehmen 25 Grad Richtung Bootslände. Darunter auch Weihbischof Florian Wörner mit dem Allerheiligsten in der Monstranz. Ein Teppich aus Grünschnitt zieht sich durch das Fischerdorf Seehausen, dessen Fronleichnamsprozession in ganz Bayern einmalig ist.

Die christliche Feierlichkeit erstreckt sich nicht nur über die geschmückte und beflaggte Dorfstraße, sondern auch auf den Staffelsee. An der Jakobsinsel und der Wörth hält die Fähre mit den Geistlichen an. Normalerweise steigen sie an der Wörth aus, wo die Ursprünge der Seehauser Pfarrei liegen. Doch heuer war die religiöse Andacht in der Simpertkapelle nicht möglich. Denn der Himmel hatte sich im Laufe der Prozession bedrohlich verdunkelt. Donner grollte in der Ferne, Blitze zuckten am Horizont. Als die Fähre an der größten Insel angelangt war, entschied man sich gegen den Ausstieg. Die erste Pfarrgemeinderatsvorsitzende Angelika Guglhör gab den Anwesenden gestikulierend zu verstehen, dass ab hier Schluss sei. Mit einer schwarzen Wolkenfront im Rücken machte sich die Fähre auf den Rückweg. Flankiert war sie von zahlreichen Booten, die sich leuchtend von dem drohenden Unwetter abhoben.

Andrang geringer

Heuer war der touristische Andrang nicht so enorm – die Seehauser blieben eher unter sich. Darüber freute sich der ortsansässige Marcell Toepfer: „Das ist ein Fest fürs Dorf und es ist ganz angenehm, dass weniger Fremde da sind“, befand er. Seit 20 Jahren ist Toepfer aktiv an der Prozession beteiligt. Ihm gefallen die Stimmung und das Miteinander. „Jung und Alt arbeiten zusammen und sind seit fünf Uhr morgens auf den Beinen“, berichtet der Arzt. Ob die Gläubigen mit den Booten hinausfahren, entscheidet sich spontan am selben Tag. Da die bestickten Fahnen und insbesondere der Baldachin hochempfindlich sind, findet die Feierlichkeit nur bei schönem Wetter statt. Zuletzt war das 2019.

Nun freuten sich die Seehauser umso mehr, ihre tief verwurzelte Tradition nach zweijähriger Corona-Pause wieder aufnehmen zu können. Auch wenn die Fahrt aufs Gewässer etwas riskant war, denn die Prognosen hatten Regen vorausgesagt. Doch Petrus meinte es gut mit den Gläubigen, sie kamen trocken an der Bootslände an. „In zehn Minuten kommt das Gewitter!“, tönte ein Seehauser über zahlreiche Köpfe hinweg – dann wurde es hektisch. Einzelne Regentropfen fielen, als sich die Menschenmassen Richtung Ortskern drängten. Kurz darauf kam die Prozession wohlbehalten an der Kirche St. Michael an.

Constanze Wilz