Multivan prallt frontal mit Citroën zusammen - Ein Leichtverletzter und 18 000 Euro Schaden

Unfall zwischen Uffing und Seehausen

Ein 41-jähriger Uffinger ist am Donnerstag zu schnell unterwegs gewesen. Mit seinem Mulitivan kam er ins Schleudern und prallte frontal mit einem Citroën zusammen. Ein 41-Jähriger aus Garmisch-Partenkirchen wurde dabei leicht verletzt.

Seehausen – Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten und 18 000 Euro Gesamtschaden ist es am Donnerstagfrüh auf der Staatsstraße zwischen Uffing und Seehausen gekommen. Gegen 7.35 Uhr fuhr ein 41-Jähriger aus Uffing nach Seehausen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem Mulitivan ins Schleudern und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Dort prallte er nach Angaben der Polizei frontal mit einem Citroën zusammen, der von einem 41-Jährigen aus Garmisch-Partenkirchen gelenkt wurde. Der Garmisch-Partenkirchner wurde dabei verletzt und musste in die Unfallklinik Murnau gebracht werden. Mitglieder der Feuerwehr Seehausen waren zur Absicherung der Unfallstelle und zur Bindung von auslaufenden Stoffen vor Ort.

red