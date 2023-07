„Endlos-Diskussionsschleife“ um Seehauser Feuerwehrhaus

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Weist diverse Mängel auf: das Seehauser Feuerwehrhaus. © Dominik Bartl

Die Seehauser Feuerwehr wird so schnell wohl kein neues Gerätehaus erhalten. Der Gemeinderat will das Millionen-Projekt noch einmal grundsätzlich diskutieren. Den Feuerwehrkräften bleibt nur zu warten – und zu hoffen.

Seehausen – Mittlerweile beschäftigt sich die dritte Generation Seehauser Gemeinderäte mit dem Projekt neues Feuerwehrhaus. Das Gremium, das bis 2020 in Amt und Würden gewesen war, hatte nach acht Jahren Vorlauf, einer Machbarkeitsstudie und einer Variantenprüfung vor dem Wechsel noch einen Beschluss gefasst, der „einstimmig“ ausgefallen sei, wie sich Bürgermeister Markus Hörmann (CSU) erinnert. Dieser sah einen Neubau östlich der Turnhalle vor, die Pausenwiese der Grundschule wäre dafür verschoben worden, 20, 30 Meter von der Schule weg.

Beschluss von 2020 ist „momentan Makulatur“

Doch der Beschluss ist aktuell kaum mehr das Papier wert, auf dem er steht. „Momentan“, sagt Hörmann, „ist er Makulatur.“ Im amtierenden Gemeinderat flammte die Debatte wieder auf. Man befindet sich in einer „Endlos-Diskussionsschleife“.

Der Bürgermeister windet sich bei Details, verweist auf die allgemein herrschende Ansicht, das Thema sei „unter Verschluss zu halten. Es soll in Ruhe ausdiskutiert werden“ – und das grundsätzlich hinter verschlossenen Türen. Also lässt Hörmann die Katze im Sack. Nur eine Ohrspitze lugt heraus: Es gehe darum, noch einmal eine Grundsatzdiskussion anzustoßen, um eine ganz neue Ausrichtung. Zu diesem Thema kursierten derart unterschiedliche Meinungen, dass man es komplett neu debattieren müsse.

Feuerwehr-Kommandant stellt klar: „Natürlich wird die Stimmung nicht besser“

Nun kehrt man bei dem Marathon zum Feuerwehrhaus-Bau, auf dem sich auch die Marktgemeinde Murnau befindet und mittlerweile im Vergleich deutlich in Front liegt, etwa bei Kilometer 35 zurück zum Start. Da könnte einem langsam die Puste wegbleiben. Martin Bierling junior hat die vergeudete Energie durchaus auf dem Schirm, den „verschwendeten Arbeitsaufwand“, den er die vergangenen Jahre leistete. „Wir waren schon auf der Zielgeraden“, sagt er. „Jetzt ist erneut alles offen. Wir fangen wieder bei Null an. Das ist nicht befriedigend.“ An seinen Leuten – Seehausen verfügt über 73 aktive Kräfte, mit der Jugendfeuerwehr zählt man 82 – geht das nicht in jedem Fall spurlos vorüber: „Natürlich wird die Stimmung nicht besser“, stellt der Kommandant klar. „Das Hin und Her in der Sache ist nicht gut.“ Er versucht, seine ehrenamtliche Mannschaft „so gut es geht zu besänftigen und zu erklären, an was es liegt oder liegen könnte“. Das neue Feuerwehrhaus werde „dringend gebraucht“. Das alte von 1981, das an der Uffinger Straße steht, weist zahlreiche Mängel auf (wir berichteten).

Bierling weiß offenbar, was Sache ist, befindet sich auf aktuellem Informationsstand. Es habe erst wieder ein Treffen mit Bürgermeister und Gemeinderat gegeben. Auf praktischem Gebiet besitzt er von Berufs wegen Einblicke: „Ich bin am Bau“; er bekommt mit, wie sehr Lohn- und Materialkosten gestiegen sind. Schon 2020 hatte man die Kosten für den Neubau grob auf 2,5 bis 3 Millionen Euro geschätzt. Die massive Teuerungswelle, die sich mittlerweile wieder etwas abgeschwächt hat, stand damals noch aus.

Gemeinderat findet bei Millionen-Projekt: „Gründlichkeit geht hier vor Schnelligkeit“

Zeit ist in diesem Fall sicher Geld. Dennoch verteidigt Dr. Robert Roithmeier, der an der Spitze der Fraktion Liste Bürgernah/ÖDP/Grüne steht, den Kaugummi-Prozess. Das Projekt koste, „und man muss verschiedene Ansprüche unter einen Hut bringen. Ich glaube einfach nur, dass man das gründlich machen will“. Im neuen Gemeinderat säßen andere Leute. Man befinde sich in intensiven Diskussionen, die sich zögen. Jeder wünsche sich, dass die Dinge schneller laufen. „Aber Gründlichkeit geht hier vor Schnelligkeit.“

Vor drei Jahren hatte sich das bereits ähnlich angehört: „Der neue Gemeinderat muss sich erst einmal eine Meinung bilden“, hatte Roithmeier im Herbst 2020 im Tagblatt-Gespräch gesagt – „und das in Ruhe und gründlich.“