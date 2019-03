Rotkäppchen, Rapunzel und Co: Seehausen schreibt sein Faschings-Märchen

Das Wetter spielte mit, die Maschkera sowieso: Unter dem Motto „Es war einmal“ fand in diesem Jahr das Faschingstreiben in Seehausen statt.

eehausen – Rotkäppchen mit Männerwadln? Frösche, die nicht von der Prinzessin geküsst werden wollen? Komische Gestalten ziehen am Samstag durch die Straßen. Die Maschkera interpretieren die Figuren auf ihre ganz eigene Weise – schreiben ihr eigenes Seehausen-Märchen. Eines mit riesigem Spaß-Faktor.

Für die Erheiterung aller sorgt beim bunten Faschingstreiben vom Verein „Da Sea is inser“ vor allem der Hindernis-Lauf. Wagemutig stellen sich 80 Paare dem etwa 200 Meter langen Parcours. Passend zum Motto „Es war einmal“ sind die diversen Stationen an Märchen angelehnt. Also nichts wie los, die Zeit läuft – und die Konkurrenz schläft nicht.

So schnell wie möglich eine Brotzeit herzurichten, steht bei der Station „Tischlein deck Dich“ auf dem Programm. Das blonde Haar von Rapunzel müssen die Teilnehmer mit einer Winde vom drei Meter hohen Turm herunterkurbeln. Beim Froschkönig gilt es, eine goldene Kugel aus dem Brunnen zu fischen.

Die vielen zumeist märchenhaft gekleideten Zuschauer, die die Dorfstraße säumen, feuern die Teilnehmer lautstark an, haben eine Riesen-Gaudi. „Wir sind zum ersten Mal hier, und es ist echt was los, einfach super“, meint Anne Strunz aus Böbing. Die 26-jährige Erzieherin und ihre Freundin Susi Kreutterer (30) sind zwei süße Früchtchen. Mit ihren grünen Perücken und den gelben Wabenröcken haben sich die zwei Frauen als Ananas verkleidet.

Doch nicht nur das Publikum lässt sich von der märchenhaften Stimmung anstecken, sondern auch die Parcours-Paare. Simon und Ferdinand Koller aus Seehausen und Ohlstadt kämpfen als Team „Spielfuehrler“ ebenso um den Sieg wie die Rotkäppchen Regina Westenrieder (19) und Johannes Gattinger (22) aus Obersöchering.

In durchschnittlich zwei Minuten bewältigen alle Paarungen den Parcours. Die drei Besten erhalten natürlich eine Trophäe, eine Pokal. In Feierlaune sind an diesem Samstag aber alle. Erst recht, weil entgegen aller Befürchtungen, das Wetter mitspielt. Ganz zur Erleichterung von Uli Hubal, dem Vorsitzenden von „Da Sea is inser“. Er zeigt sich rundum zufrieden mit der 14. Auflage des Faschings-Treibens. Die findet ihren Abschluss ganz traditionell im Gasthof Stern, der schnell brechend voll ist. Beim Roobrunz’l Boi feiert Seehausen seine Märchenstunden bis in den frühen Morgen. Ohne an den (gestiefelten) Kater nach dem Erwachen aus der Märchenwelt zu denken.