Über Fronleichnam: Bahnstrecke zwischen München und Garmisch-Partenkirchen teilweise gesperrt

Wer während des verlängerten Wochenendes um Fronleichnam mit dem Zug von München nach Garmisch-Partenkirchen unterwegs ist, muss sich auf längere Fahrtzeiten einstellen.

Seehausen - Zugfahrer müssen sich in den nächsten Tagen auf Einschränkungen einstellen: Gleise bei Seehausen werden gesperrt, Züge fallen auf der Strecke zwischen München und Garmisch-Partenkirchen aus. Denn die Deutsche Bahn arbeitet an ihrer Eisenbahnbrücke in Seehausen. Dafür nutzt sie das verlängerte Wochenende – viele Pendler nehmen den Brückentag am Freitag frei – über Fronleichnam.

Ab Betriebsbeginn am Donnerstag, 20. Juni, bis Betriebsende am Sonntag, 23. Juni, werden alle Züge zwischen Uffing und Murnau durch Busse ersetzt. Bei den Verbindungen, die planmäßig nicht in Huglfing und Uffing halten, fahren die Busse zwischen Weilheim und Murnau. Bei den letzten Zügen nach Mitternacht geht der Schienenersatzverkehr von Uffing bis Mittenwald beziehungsweise Garmisch-Partenkirchen. In der Gegenrichtung warten die Spätzüge nach München die Ankunft der Busse in Uffing ab und fahren entsprechend einige Minuten später als üblich los. Die Fernverkehrszüge zwischen München und Garmisch-Partenkirchen fallen während der Arbeiten aus.

Wie berichtet, wird der bisherige Übergang für Fußgänger zwischen Seehausen und Riedhausen durch eine Fußgänger- und Radfahrerunterführung ersetzt. Für den Bau der nötigen Brücke ist die Römerstraße bereits seit Ende Mai 2019 teilweise gesperrt. In den kommenden Tagen werden die neuen Treppen- und Rampenanlagen vorbereitet.

kat

Das wird heftig: Die B2 zwischen Eschenlohe und Oberau Nord wird in naher Zukunft wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Umleitungen dürften dann heillos überfordert sein.



Wer das lange Wochenende an Fronleichnam für einen Kurztrip nutzen will, sollte sich abgesehen von den Bahnsperrungen in Richtung Süden grundsätzlich auf längere Staus im Süden Bayerns einstellen.