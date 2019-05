Seehausen will schuldenfrei werden

Die Pläne sind ehrgeizig, aber zu schultern. Für die kommenden Jahre hat sich die Gemeinde Seehausen eine ganze Reihe kostenintensiver Großprojekte vorgenommen, will aber keine neuen Schulden aufnehmen. Bei der Bürgerversammlung am Freitag im Gasthof Zum Stern erläuterte Bürgermeister Markus Hörmann (CSU) seinen über 80 Zuhörern die Projekte, die er mit seinem Gemeinderat zu verwirklichen gedenkt.

Vor allem der seit Jahren diskutierte Neubau des Feuerwehrgerätehauses ist nach seinen Worten in greifbare Nähe gerückt. „Gemeinsam mit der Wehr ist uns gelungen, oberhalb der Turnhalle zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von rund 3000 Quadratmetern durch Tausch und Kauf zu erwerben“, erklärte der Rathauschef erfreut. „Wir waren noch nie so weit wie heute.“ Gegenwärtig befinde sich das Vorhaben in der Bauleitplanung, wofür eine Änderung des Flächennutzungsplans nötig sei. Im aktuellen Haushalt seien für die Planungen 150 000 Euro eingestellt, das Gesamtprojekt bezifferte er mit drei Millionen Euro. Für die künftige Nutzung des alten Feuerwehrgebäudes gibt es mehrere Varianten, etwa als Vereinehaus oder für den Bauhof.

Ein großer Brocken für den Gemeindehaushalt stellt auch die Sanierung des Saals im Gasthof Zum Stern mit Lüftung und Küche dar: Nicht weniger als 570 000 Euro fließen heuer in das traditionsreiche Haus, das sich im Eigentum der Gemeinde befindet. „Bis auf die Vorhänge sind wir damit soweit fertig“, sagte Hörmann. „Am 18. Mai wird der Saal wiedereröffnet.“

Wie in nahezu allen Gemeinden, ist auch in Seehausen und Riedhausen das Kanal- und das Wasserleitungsnetz in die Jahre gekommen. So schlägt nach Hörmanns Worten die Erneuerung der Wasserleitung in der Mauritiusstraße in diesem Jahr mit 290 000 Euro zu Buche, die Sanierung des dortigen Abwasserkanals mit 250 000 Euro, und der Straßenbau nach dessen Fertigstellung mit 347 000 Euro. Der Abwasserkanal am Fügsee wird 140 000 Euro kosten, der Straßenbau 100 000 Euro, und der Kanal am Auweg 95 000 Euro. Auch am Hohenbreitenweg steht eine Sanierung an, wobei der Kanal mit 50 000 Euro und der Straßenbau mit 190 000 Euro kalkuliert ist.

Eine besonders große Herausforderung stellt die finanzielle Beteiligung der Gemeinde an der Bahnunterführung in Riedhausen mit insgesamt 900 000 Euro (auf zwei Jahre aufgeteilt) dar. Deren Errichtung hat bereits begonnen hat.

Dass all diese Investitionen ohne die Aufnahme neuer Schulden möglich sind, ist laut Hörmann den fleißig sprudelnden Steuereinnahmen zu verdanken, die er für 2019 mit 4,7 Millionen Euro bezifferte. „Außerdem wollen wir bis 2022 schuldenfrei sein.“ Schulden von 481 000 Euro stünden zur Zeit einer Soll-Rücklage von 232 000 Euro gegenüber. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 197 Euro, im Vorjahr waren es noch 259 Euro.

Aufatmen dürften die Betreiber des Kulturzentrums Westtorhalle, zumal dem Bürgermeister gelungen ist, nördlich von IFB ein Grundstück zu erwerben, auf dem nun die geplante Erweiterung des Fortbildungsinstitutes stattfinden kann. Ebenfalls gekauft hat die Gemeinde ein Grundstück im Bereich des geplanten Gewerbegebiets an der B 2: „Wir sind aktuell auch weiterhin in Verhandlungen mit Murnau. Ich hoffe dass wir wegen der Ortsumfahrung eine vernünftige, temporäre Lösung finden.“

Einen Überblick über die Projekte des Landkreises gab wie gewohnt Landrat Anton Speer (Freie Wähler), der zudem das im vergangenen Jahr im Seehauser Pfarrhof eröffnete, mit 85 000 Euro aus der Europäischen Leader-Förderung bezuschusste Staffelsee-Museum als „sehr erfolgreich“ bezeichnete. Sein Hinweis, dass für Kleinprojekte noch Mittel aus dem Leader-Topf zur Verfügung stünden, dürfte nicht nur Hörmann und die anwesenden Gemeinderäte interessieren.

