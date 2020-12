Radler belästigt 19-Jährige sexuell

Ein Radler hat am Dienstagnachmittag in Seehausen eine 19-Jährige sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Seehausen - Die Murnauer Polizei hat alle Hebel in Bewegung gesetzt. Doch eine großangelegte Fahndung brachte keinen Erfolg. Geschehen war am Dienstag in Seehausen Folgendes: Gegen 17.10 Uhr joggte eine 19-jährige Seehauserin vom Fügsee Richtung Uffing. Auf Höhe Rieden wurde sie von einem Fahrradfahrer überholt. Der unbekannte Radler griff der jungen Frau laut Polizeibericht an die Pobacke und fuhr anschließend schnell weiter.

Der Gesuchte ist rund 40 Jahre alt

Nach etwa 500 Metern wendete er und kam der Frau wieder mit seinem Fahrrad entgegen. Der Mann verringerte seine Geschwindigkeit, weil er bemerkte, dass sie telefonierte. Daraufhin entfernte er sich mit seinem Fahrrad. Bei dem Radler handelt es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit schwarzer Kleidung, der rund 1,70 Meter groß ist. Der Körperbau ist durchschnittlich. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen Deutschen handelt. Er war mit einem Mountainbike mit dunklem Rahmen, auffallend tiefem Sattel, ohne Beleuchtung und ohne Helm unterwegs. Wer etwas beobachtet hat, kann die Polizeiinspektion Murnau unter Telefon 0 88 41/ 6 17 60 erreichen.