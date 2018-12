Hochfest der Cineasten

Filmfans haben sich den 28. und 29. Dezember dick im Kalender angestrichen. Dann nämlich findet zum zehnten Mal das Kurzfilmfestival in der Riedhauser Westtorhalle statt.

Riedhausen– Die Riedhauser Westtorhalle verwandelt sich über die Weihnachtsfeiertage traditionell in einen Kinosaal. Anlass hierfür ist das Kurzfilmfestival „Über Kurz oder Lang“, das der Murnauer Regisseur Daniel Lang heuer zum zehnten Mal auf die Beine stellt. Im Rahmen des runden Geburtstags hat sich Lang für die Besucher ein besonderes Schmankerl ausgedacht: An den beiden Veranstaltungstagen am Freitag, 28. Dezember, sowie am Samstag, 29. Dezember, wird jeweils ein Filmblock aus einem Best-of bestehen.

„Ich habe darin die lustigsten und beliebtesten Streifen der letzten zehn Jahre zusammengefasst“, berichtet der Regisseur, der an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) tätig ist. Daher wird es auch wieder aktuelle Filmbeiträge von HFF-Studenten geben. Darunter Tuna Kaptan, dessen 30-minütige Dokumentation „Schildkröten Panzer“ am Samstag läuft. Im Zentrum der Handlung steht eine Syrerin, die mit einer Schildkröte unter dem Arm nach Deutschland floh. Schlussendlich landet das Tier, auf dessen Panzer die Flagge der syrischen Rebellen prangt, in der Münchner Auffangstation für Reptilien. Der Regisseur wird persönlich vorbeikommen, um über die Entstehung seines Werks zu berichten und Fragen aus dem Publikum zu beantworten. „Dieser Film hat Preise abgeräumt und wurde auf zahlreichen Festivals gespielt. Er beleuchtet das Flüchtlingsthema aus einer völlig neuen Perspektive“, erklärt Lang, der die Auswahl persönlich getroffen hat.

Folglich ist das Programm gewohnt vielseitig. Insgesamt werden 19 Filme verschiedenster Genres gezeigt. Ob Animation, Komödie, Dokumentation oder interaktiver Streifen – hier kommen Cineasten auf ihre Kosten. Zu den Höhepunkten zählt laut Lang auch „Lovers of the night“ von der deutsch-irischen Filmemacherin Anna Frances Ewert. Mit knapp einer Stunde ist das der längste Film des Festivals. Die Dokumentation beleuchtet das Leben von sieben irischen Zisterziensermönchen und deren spirituelle Praxis. „Das ist ein Porträt über das Älterwerden. Dabei kommt man den Menschen unglaublich nahe“, erläutert der Organisator.

Kurz und knapp ist hingegen der Klassiker „Megatrick“ von Anne Isensee. Innerhalb von zwei Minuten bringt diese preisgekrönte Animation das Leben auf den Punkt. Laut gelacht werden darf bei der schwarzen Komödie mit dem Titel „Der kleine Nazi“. Regisseurin Petra Lüschow porträtiert hierbei ein Weihnachtsfest, das in einem Fiasko zu enden droht: Die Großmutter der Familie Wölkel hat nicht nur den Christbaum mit Nazi-Deko aus ihrer Kindheit geschmückt, sondern es hat sich auch noch spontaner Besuch aus Israel angekündigt.

„Die Filme sind alle außergewöhnlich, zum Teil auch skurril und tiefsinnig. Es ist für jeden etwas dabei“, betont Lang. Er freut sich besonders über das Festival, weil es zu Planungsbeginn Anfang des Jahres nicht klar war, ob es überhaupt stattfindet. „Zu jenem Zeitpunkt war der Forstbestand der Halle noch nicht gesichert. Darum ist das jetzt umso schöner.“ Für die Filmfans aus der Region gibt es einen weiteren Grund zur Freude: Im Mai 2019 will Lang wieder einen Filmspaziergang im Murnauer Ortszentrum anbieten. Diese Open-Air-Veranstaltung fand heuer erstmalig im Rahmen der „Langen Nacht der Demokratie“ statt. Dabei dienten Häuserwände im Ort als Projektionsfläche für Kurzfilme.

Das Festival „Über Kurz oder Lang“ findet am Freitag, 28.Dezember, sowie am Samstag, 29. Dezember, jeweils um 20 Uhr statt. Einlass ist an beiden Tagen um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Gattner, Getränke Angerer und dem Naturkostladen Hacklhof. Weitere Informationen und das komplette Programm finden sich im Internet: www.westtor.de.

Constanze Wilz