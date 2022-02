Marode Kanäle: Gemeinde Seehausen muss kräftig investieren

Von: Roland Lory

Teilen

Eines der größeren Projekte: Der Abwasserkanal zur Halbinsel Burg soll erneuert werden. Bürgermeister Markus Hörmann ist an Ort und Stelle. © Dominik Bartl

Da kommt einiges auf die Gemeinde Seehausen zu. In den nächsten zehn Jahren wird sie nach aktueller Schätzung sieben bis neun Millionen Euro in die Sanierung von Kanälen und die Beseitigung von Regenwasser investieren müssen.

Seehausen – Die Gemeinde Seehausen stand über viele Jahre finanziell gesehen sehr gut da. Doch auch im Geldsäckel des Fischerdorfs macht sich die Corona-Pandemie bemerkbar. Allerdings wird die Kommune im nächsten Jahrzehnt beträchtliche Mittel aufwenden müssen. Und zwar für die marode Kanalisation, aber auch für die Beseitigung des Niederschlagswassers. Darum kommt sie nicht herum. Bürgermeister Markus Hörmann (CSU) rechnet nach aktuellem Stand damit, dass Kosten von insgesamt sieben bis neun Millionen Euro zusammenkommen werden.

„Das ganze Kanalsystem ist in die Jahre gekommen“, verdeutlicht der Rathauschef. Das ist das eine. Zum anderen wird die Kommune, wie es ausschaut, einige Mittel in Absetzbecken, Vorreinigungsanlagen und Rigolen stecken müssen. Sie hat dafür beim Landratsamt Garmisch-Partenkirchen die sogenannte gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten von Niederschlagswasser in die örtlichen Gewässer beziehungsweise in das Grundwasser beantragt. „Das wasserrechtliche Verfahren für die Genehmigung ist noch am Laufen“, sagt Wolfgang Rotzsche, Sprecher der Kreisbehörde. Beteiligt ist auch das Wasserwirtschaftsamt Weilheim (WWA). Die Behörde prüft die technische Seite, unterbreitet Vorschläge, was Seehausen anpacken sollte. „Sie werden etwas machen müssen“, sagt Christoph Haggenmüller, der beim WWA unter anderem für die Gewässeraufsicht zuständig ist. „Es wird an der einen oder anderen Stelle eine Vorreinigung geben müssen, die es bisher noch nicht gibt.“

Projekt an Seestraße

Dass die Kommune die Sache anging, hat auch mit Erschließungsfragen zu tun. Denn das Einleiten des Niederschlagswassers ist nach dem Wasserrecht genehmigungspflichtig. Doch: „In den Bebauungsplänen der Gemeinde sind teilweise keine Angaben zur Entwässerung gemacht“, teilt Rotzsche mit. In mehreren Gebieten sind dem Sprecher zufolge die Untergrundverhältnisse „sehr inhomogen, sodass nicht überall versickert werden kann“. Die Sache ist ganz einfach: Wenn keine Erlaubnis vorliegt, kann keine Baugenehmigung erteilt und kein Haus angeschlossen werden. Tätig wird die Gemeinde unter anderem an der Seestraße. Dort soll eine große Absetzeinrichtung entstehen. Die Planung soll heuer erfolgen, der Bau im kommenden Jahr. Doch Seehausen hat auch schon etwas geschaffen und vorzuweisen: eine große Rigole an der Mauritiusstraße etwa.

In Sachen Abwasserleitungen hat die Kommune ebenfalls einiges zu erledigen. Denn viele Kanäle stammen aus den 1960er/1970er Jahren. Es gibt gebrochene Stellen, Wurzelwerk hat sich mancherorts in den Rohren breitgemacht. Das ergab eine Kamerabefahrung. Demnächst soll ein Konzept erstellt werden. Fest steht bereits, dass die Gemeinde heuer die Moosquerung angehen will, die Leitung zur Halbinsel Burg. „Das ist eines der größeren Projekte“, erklärt Bürgermeister Hörmann. Los gehen soll es damit diesen Herbst. In den Haushalt will die Gemeinde heuer eine knappe Million Euro einstellen. Sie möchte auch so genannte Inlinersanierungen ins Werk setzen. Dabei wird ein Schlauch in den Kanal gestülpt und unter Druck an die Innenwand der alten Leitung gepresst. Er härtet dort dann unter Wärmezufuhr aus. Das Rohr-im-Rohr-System dichtet den gesamten Kanal ab. Für eine Gemeinde hat diese Variante den Vorteil, dass sie nicht die ganze Straße aufreißen muss.

Verlust nicht so hoch wie gedacht

Zum Thema Wasserverluste: Laut Hörmann hat sich ergeben, „dass wir nicht besser und nicht schlechter dastehen als andere Gemeinden“. Der Schwund sei „doch nicht so hoch wie vermutet“.

Auch interessant: Noch kein Omikron-Patient auf UKM-Intensivstation